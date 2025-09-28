Sur Deutsche

Gelbe Warnungen in Andalusien für Niederschläge von 15 Litern pro Quadratmeter

Aemet schließt «kumulierte Niederschläge von mehr als 30 Litern pro Quadratmeter in sechs Stunden» nicht aus

Europa Press

Sevilla

Sonntag, 28. September 2025

Die staatliche meteorologische Agentur (Aemet) hat die gelbe Warnungen für diesen Sonntag in Andalusien aktiviert durch eine Vorhersage von Regen, die 15 Liter pro Quadratmeter in den Bergen von Cordoba, Huelva und Sevilla ab dem Nachmittag erreichen könnte..

Mit einer auf die drei Provinzen verteilten Wahrscheinlichkeit von 40 bis 70 % wird laut Aemet in allen drei Fällen ein kumulierter Niederschlag von 15 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde erwartet.

Aemet warnt davor, dass «die Regenfälle anhaltend sein können» und schließt daher «akkumulierte Niederschläge von mehr als 30 Litern pro Quadratmeter in sechs Stunden» nicht aus, eine Warnung, die speziell für die Sierra und das Valle de los Pedroches in der Provinz Córdoba, Aracena (Huelva) und die Sierra Norte de Sevilla gilt.

Zusätzlich zu diesen Warnungen gibt es Warnungen für Küstenphänomene in Almería, insbesondere in den Gebieten Levante und Poniente sowie in der Hauptstadt.

