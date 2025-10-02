Kleines Dorf in der Provinz Granada hat keine öffentlichen Verkehrsmittel - Bewohner fangen wieder zu trampen an

Sandra Martínez Gorafe Donnerstag, 2. Oktober 2025 Teilen

Manuel hält den rechten Daumen hoch und wartet darauf, dass ein Fahrer sein Auto anhält und ihn zum Einsteigen auffordert. Neben ihm schaut ihn ein Tourist mit einem merkwürdigen Blick an und kommentiert die seltsame Situation. «Es ist mehr als zwanzig Jahre her, dass wir jemanden per Anhalter gesehen haben», sagt er verwundert. Die Einwohner der knapp 400 Einwohner zählenden Gemeinde Gorafe in der Provinz Granada setzen indessen eine Praxis fort, die zu ihrem Alltag geworden ist. Es ist die einzige Möglichkeit, die denjenigen bleibt, die kein eigenes Fahrzeug haben. «Viele Nachbarn bieten uns an, uns mitzunehmen. Wir helfen uns gegenseitig, aber wir können uns nicht immer anpassen», erklären sie.

In der Gemeinde gibt es seit fast zehn Jahren keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr, aber bis vor zwei Monaten gab es an drei Tagen in der Woche einen Sammeltaxidienst, der es ihnen ermöglichte, am frühen Morgen nach Guadix und in andere Städte zu fahren und am frühen Nachmittag zurückzukehren. Ohne Transportmittel im Dorf haben sie keine Möglichkeit, einfache Dinge wie Arztbesuche, Zahnarztbesuche, Bankgeschäfte oder größere Einkäufe in Baza oder Guadix, den beiden nächstgelegenen Städten, zu erledigen. Aus Verzweiflung und Not beschließen manche sogar, zu Fuß zu gehen, oder haben keine andere Wahl, als ein Taxi zu rufen und für eine Fahrt, die mehr als 20 Minuten dauert, rund 40 Euro zu bezahlen.

Dies hat sie dazu veranlasst, eine Unterschriftensammlung zu starten, um eine Situation anzuprangern, die ihrer Meinung nach nicht zum ersten Mal auftritt und der sich bis zu 80 Einwohner von Gorafe angeschlossen haben. «Anstatt vorwärts zu gehen und sich zu verbessern, gehen wir in der Zeit zurück. Die Stadt scheint seit zwanzig Jahren zu stagnieren», beklagen sie.

Die Bürgermeisterin von Gorafe, Trinidad Rodríguez, versicherte, dass sie sich zu Beginn des Sommers an die Verantwortlichen für diesen Dienst gewandt habe, insbesondere an die Verkehrsabteilung der Junta de Andalucía, um sich über den Zustand des Taxidienstes in der Gemeinde zu erkundigen, und dass man ihr mitgeteilt habe, dass dieser so bald wie möglich wieder eingerichtet werde, da eine Ausschreibung anstehe. Er versichert auch, dass er alle Einwohner der Gemeinde über diese Situation informiert hat.