Leichenfund

Leiche eines vermissten Kommunalbeamten im Kofferraum eines Autos in El Ejido gefunden

Die Guardia Civil fand den leblosen Körper des 54-jährigen Mannes, der am vergangenen Samstag als vermisst gemeldet worden war, mit Spuren von Gewaltanwendung

Europa Press

El Ejido

Dienstag, 30. September 2025

Die Guardia Civil hat im Kofferraum eines Autos in der zu El Ejido in Almería gehörenden Ortschaft San Agustín den leblosen Körper mit Zeichen von Gewaltanwendung eines 54-jährigen Mannes aus Berja (Almería) gefunden, dessen Verschwinden am vergangenen Samstagnachmittag gemeldet wurde.

Quellen der Guardia Civil haben gegenüber der Nachrichtenagentur Europa Press bestätigt, dass eine Untersuchung zur Klärung der Todesursache des Mannes eingeleitet wurde, dessen Verschwinden den Behörden am Sonntag gegen 17 Uhr offiziell gemeldet wurde, obwohl der Mann schon seit Samstagabend vermisst wurde.

Es war in den frühen Morgenstunden des Montags, als der leblose Körper des Einwohners von Berja in dem Fahrzeug gefunden wurde, das neben einem Gartenbaubetrieb stand. Das Gebiet wurde abgesperrt, während die Ermittler ihre Arbeit aufnahmen.

Das letzte Mal wurde er am Samstag gegen 21 Uhr gesehen, als er in einem weißen Volkswagen Passat unterwegs war. Seitdem konnten weder Familie noch Freunde Kontakt zu ihm aufnehmen.

Antonio Campos war weithin bekannt für seine Teilnahme am sozialen, kulturellen und religiösen Leben der Gemeinde als Mitglied der Bruderschaft der Virgen de Gádor, als Techniker für Tourismus und Kultur im Rathaus von Gádor und als Historiker.

Einige Institutionen, wie der Stadtrat von El Ejido, der Gemeinde, in der die Leiche gefunden wurde und in der er als Beamter tätig war, haben bereits ihr «tiefes Beileid» für den Mann ausgedrückt, der «immer mit Verantwortung» im öffentlichen Dienst tätig war.

«Wir bedauern seinen Tod zutiefst und sprechen seiner Familie, seinen Freunden und Angehörigen, die wir in dieser Zeit der Trauer begleiten, unser Beileid aus», teilte der Rat auf seinen sozialen Medien mit.

