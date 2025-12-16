Obdachlosigkeit um 57 Prozent angestiegen - Mehr als 8.000 Menschen leben in Andalusien auf der Straße

José Luis Piedra Sevilla Dienstag, 16. Dezember 2025 | Aktualisiert 12:08h. Teilen

Die Obdachlosigkeit nimmt in Andalusien zu. In den letzten zwei Jahren ist die Zahl der Menschen, die in den Städten und Gemeinden der Region auf der Straße leben, um 57 Prozent gestiegen, so die Daten der andalusischen Menschenrechtsvereinigung (APDHA).

Nach Angaben dieser Vereinigung liegt die Zahl der derzeit obdachlosen Menschen in der Region bei über 8.000 Personen, doch diese Zahl könnte nur „die Spitze des Eisbergs« eines Problems sein, das weiter wächst. Die offiziellen Zahlen spiegeln nur diejenigen Menschen wider, die irgendeine Art von Hilfe beantragt haben oder in irgendeiner Form von offizieller Seite beachtet wurden.

Das Problem der Obdachlosigkeit in Andalusien hat sich laut dem Bericht der APDHA, der sich auf Daten des nationalen Statistikinstituts (INE) stützt, seit 2008 „verschärft«. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass nur Menschen mit psychischen Störungen oder Suchterkrankungen wie Alkoholismus oder Drogenmissbrauch zu den Obdachlosenzahlen beitragen. Es gibt eine wachsende Zahl von Familien, die aus ihren Wohnungen vertrieben wurden, von Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung, von jungen Menschen im Exil und von Opfern geschlechtsspezifischer Gewalt. Tatsächlich können laut der APDHA viele Menschen, die sich das zuvor nie hätten vorstellen können, auf der Straße landen.

Der Anstieg der Zahl der Obdachlosen betrifft das ganze Land, insbesondere die Großstädte. In Andalusien haben nur drei Provinzhauptstädte (Jaén, Almería und Huelva) auf die Anfrage der APDHA nach Informationen über Obdachlose geantwortet.

Neben den Obdachlosen gibt es viele andere Menschen, die unter prekären Bedingungen in minderwertigen Unterkünften oder Siedlungen leben. Laut der stellvertretenden Koordinatorin der APHDA, Macarena Olid, „fehlen vielen Menschen angemessene Unterkünfte«, doch wird diese Situation von den Stadtverwaltungen eher ignoriert.

Pro Derechos Humanos prangert die unzureichende Unterstützung durch die Behörden in Andalusien an und fordert «weniger Almosen und mehr Gerechtigkeit».

Außerdem fehlt es den 174 Obdachloseneinrichtungen, von denen nur 25 öffentlich sind, an Personal. Diejenigen, die dort arbeiten, tun dies auf freiwilliger Basis.

APDH prangert das unsichtbare Leben der Obdachlosen und „den Mangel an öffentlichen Mitteln, um ihnen eine würdige Versorgung zu bieten« an. Laut Pro Derechos Humanos ist Andalusien die Region, die am wenigsten für die Unterstützung von Obdachlosen ausgibt. Darüber hinaus sind 46 Prozent der Menschen, die in der Region in Mietwohnungen leben, von Armut oder Ausgrenzung bedroht, und 200.000 Kinder leiden unter schwerer materieller oder sozialer Benachteiligung.

Pro Derechos Humanos kritisiert auch die „inakzeptablen Anforderungen«, die Menschen ohne Obdach auferlegt werden, selbst für Übernachtungen in Notunterkünften oder ähnlichen Einrichtungen, was dazu führt, dass sie auf der Straße leben müssen. Die Organisation warnt zudem davor, dass das hohe Maß an Armut und sozialer Ausgrenzung in Verbindung mit Kürzungen im öffentlichen Dienst und unsicheren Arbeitsplätzen Andalusien „an den Rand des Abgrunds« bringt.

Die APDHA plant eine Informations- und Sensibilisierungskampagne unter dem Titel «Obdachlos und unsichtbar für alle», um die «Entmenschlichung», anzuprangern, die dieses Problem mit sich bringt.