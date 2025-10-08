Regen in fast ganz Spanien gemeldet - für Málaga nur vereinzelte Schauer vorausgesagt

Raquel Merino Málaga Mittwoch, 8. Oktober 2025 Teilen

Die Staatliche Meteorologische Agentur AEMET hat eine besondere Warnung vor «sehr starken und anhaltenden Regenfällen» herausgegeben, die am späten Mittwoch beginnen und bis mindestens Sonntag andauern sollen.

Laut Aemet wird «ein atlantischer Trog mit einer damit verbundenen kalten Masse in mittlerer Höhe die westliche Halbinsel durchdringen und sich in den nächsten Tagen ostwärts bewegen, um dort mehrere Wirbel zu bilden», wodurch das Sturmtief «Alice» entsteht. Die Auswirkungen werden mehrere Tage andauern und «sehr starke und anhaltende Niederschläge» hinterlassen, die vor allem das östliche Drittel der Halbinsel und die Balearen betreffen werden, wobei die größten Niederschlagsmengen in der Gegend um das Kap Nao, insbesondere in den Küsten- und Vorküstengebieten des südlichen Valencias und des nördlichen Alicante zu erwarten sind.

Die staatliche meteorologische Agentur weist darauf hin, dass das Gefahrenpotenzial hoch ist, da die Schauer zu lokalen Sturzfluten und plötzlichen Überschwemmungen in niedrig gelegenen Gebieten, Bächen und Wadis führen können.

Die ersten Schauer werden im Osten in Castilla-La Mancha und im Landesinneren in Valencia erwartet, während sie sich ab den frühen Morgenstunden des Donnerstags auf die Küstengebiete Kataloniens und Valencias und im Laufe des Tages auf Ibiza und Formentera, Murcia, die östliche Hälfte Andalusiens und die südliche Castilla-La Mancha ausbreiten sollen, ohne dass sie in anderen Gebieten von Castilla-La Mancha, im Landesinneren von Katalonien und im Zentralsystem ausgeschlossen werden können. Es wird erwartet, dass diese Schauer von Gewittern begleitet werden und starke, lokal sogar sehr starke, Intensität erreichen.

Gelbe Warnung in Andalusien

In Andalusien hat Aemet für Donnerstag eine gelbe Warnung vor Regen und Gewitter in verschiedenen Teilen der Provinzen Jaén, Almería und Granada aktiviert. Sie beginnt um 11 Uhr und endet um 23.59 Uhr für kumulierte Niederschläge von 15 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde.

Obwohl die Warnung derzeit nicht Málaga betrifft, besteht die Wahrscheinlichkeit von Schauern in der Provinz ab Donnerstagmittag und hält auch am Freitag an, mit einer größeren Wahrscheinlichkeit am Morgen und hauptsächlich im östlichsten Teil der Provinz, wie José Luis Escudero im Blog Tormentas y Rayos betont. Für das Wochenende sind keine Niederschläge vorhergesagt.

Aemet prognostiziert, dass die heftigen Schauer am Freitag weniger verbreitet sein werden und sich auf den Südosten der Halbinsel beschränken werden, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass sie auch den Rest des Alborán-Meeres und die Balearen erreichen, wobei die Gebiete um das Kap La Nao und Kap Palos am ehesten davon betroffen sein werden. Am Sonntag wird das Sturmtief «Alice» allmählich an Intensität verlieren.