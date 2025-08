Schulen und Hochschulen in Andalusien geöffnet, aber ohne Lehrtätigkeit

Enrique Miranda Málaga Dienstag, 29. April 2025 Teilen

Es war eine der großen Unbekannten für die Familien am Tag des großen Stromausfalls: Wird es in den Schulen Andalusiens Unterricht geben? Am gestrigen Montag fand der Unterricht am Vormittag ganz normal statt, auch wenn viele Eltern ihre Kinder früher abholten. Am Nachmittag verfügte die Junta de Andalucía jedoch, dass der Unterricht wegen der Stromkrise ausfällt. Auch die Universität von Málaga stellte den Unterricht ein und schloss ihre Zentren.

Ministerpräsident Pedro Sánchez teilte gestern Abend bei seinem zweiten Auftritt mit, dass die Schulen in der Gemeinschaft Madrid, in Andalusien, Kastilien-La Mancha, Extremadura, Galicien, La Rioja, der Region Murcia und der Gemeinschaft Valencia an diesem Dienstag geöffnet bleiben, jedoch aufgrund des Stromausfalls, der das Land getroffen hat, keinen Schulbetrieb haben werden.

Dies gab Sánchez auf einer Pressekonferenz in der Moncloa nach der zweiten Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates bekannt. Der Leiter der Exekutive erklärte, dass in diesen acht autonomen Gemeinschaften die Stufe 3 des Katastrophenschutzes eingerichtet wurde, was bedeutet, dass die spanische Regierung die Reaktion in diesen Gebieten leitet.

Die Schulen in Málaga, wie auch im übrigen Andalusien, sind an diesem Dienstag mit dem vorhandenen Lehrpersonal geöffnet; die Schüler werden betreut, aber es findet kein Unterricht im eigentlichen Sinne statt, d.h. es gibt keine Klassen und es werden keine Fächer unterrichtet. Aus diesem Grund ist die Zahl der Schüler geringer als sonst in der Provinz.

🔴 Vista la situación operativa 3 del Plan Territorial de Emergencias para Andalucía y siguiendo las indicaciones del Gobierno de España, el 29 de abril de 2025 los centros educativos de Andalucía permanecerán abiertos pero sin actividad lectiva. pic.twitter.com/lUE6vyGdwW — Consejería Desarrollo Educativo y FP (@EducaAnd) April 28, 2025

Sánchez empfahl den Schülern, die Anweisungen ihrer Regionalregierungen zu befolgen, und den Arbeitnehmern in Gebieten, in denen die Stromversorgung noch nicht wiederhergestellt ist, «ihrer Sicherheit Vorrang einzuräumen», und denjenigen, die in nicht lebenswichtigen Diensten tätig sind und Schwierigkeiten haben, sich fortzubewegen, dies nicht zu tun.

Sánchez hat damit die Informationen des Präsidenten der Junta, Juanma Moreno, ergänzt. Moreno versicherte, dass die Schulen in Andalusien an diesem Dienstag öffnen würden und dass in einer normalen Situation der Unterricht stattfinden würde. Allerdings fügte er hinzu, dass «wenn es in der Nacht zum Montag keinen nennenswerten Zwischenfall gibt», so Moreno. «Morgen findet der Unterricht statt, es sei denn, es geschieht etwas Unerwartetes und die Regierung, die über die Informationen verfügt, informiert uns darüber. Dann würden wir im Laufe des Nachmittags/Abends über unser eigenes Netzwerk handeln und die Direktoren der Schulen direkt informieren», so der andalusische Präsident.