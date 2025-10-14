Sur Deutsche

Die Sierra Nevada bereitet sich auf die neue Saison vor. Ideal
Skisaison Sierra Nevada

Für Kurzentschlossene: Bis einschließlich Mittwoch gibt es noch Skipässe mit bis zu 20 Prozent Rabatt für die Sierra Nevada

Das Skisaison in der Sierra Nevada beginnt je nach Schneelage Ende November oder Anfang Dezember

Laura Ubago

Granada

Dienstag, 14. Oktober 2025

Bis einschließlich 15. Oktober gibt es noch bis zu 20 Prozent Rabatt auf Langzeit-Skipässe in der Sierra Nevada. In diesem Winter feiert das Skigebiet den 30. Jahrestag der historischen Alpinen Skiweltmeisterschaften von 1996, die den Wintersportort Granada zu einem der wichtigsten in Südeuropa machten.

Die Skisaison in der Sierra Nevada beginnt je nach Schneelage Ende November oder Anfang Dezember.

Darüber hinaus macht die Regionalregierung Fortschritte bei der umfassenden Verbesserung der Zufahrtsstraße zur Sierra Nevada, der A-395, die eine Investition von mehr als 22 Millionen Euro (22.491.748 Euro) erfordert. Mit den Arbeiten, die bereits in diesem Sommer ausgeschrieben wurden, sollen künftig Erdrutsche vermieden werden, unter denen die Straße in der Vergangenheit gelitten hat. Die Maßnahme umfasst die Stabilisierung der Hänge, die Verstärkung des Straßenbelags auf 17 Kilometern und den Bau von Parkplätzen entlang der Zufahrtsstraße zum Skigebiet.

Beim Kauf von Skipässen im Voraus gibt es neben der Preisreduzierung weitere Vorteile wie kostenloses Nachtskifahren oder eine Ermäßigung von 10 Prozent auf Ausrüstungsverleih und Skischließfächer, 50 Prozent Ermäßigung auf Parkplätze an bestimmten Tagen oder 10 Prozent Ermäßigung auf Aktivitäten in Mirlo Blanco und Borreguiles.

Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, ungenutzte Tage von Langzeitpässen für die folgende Saison zu sammeln, sofern ein Pass mit gleicher oder längerer Dauer gekauft wird.

Die Skipässe können unter diesem Link gekauft werden.

