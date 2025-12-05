Vierjähriger tot in Almeria aufgefunden - Guardia Civil verhaftet seine Mutter und ihren Partner

Nerea Escámez Garrucha Freitag, 5. Dezember 2025 Teilen

Garrucha in der Provinz Almería wurde am Donnerstag durch den Fund eines toten vierjährigen Jungen an einem Strand in der Stadt an der Grenze zu Mojácar erschüttert. All dies geschah nur wenige Stunden, nachdem die Familie sein Verschwinden am Mittwochnachmittag über soziale Netzwerke gemeldet und die Behörden informiert hatte.

Am Tatort stellte die Guardia Civil einen gewaltsamen Tod fest und die Kriminalpolizei von Almería übernahm die Ermittlungen, um alles zu klären, was mit diesem grausamen Tod zusammenhängt, der eine Welle der Trauer in der Stadt mit knapp 10.000 Einwohnern auslöste.

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags nahmen die Ermittler die 21-jährige Mutter des Kindes, die von ihrem derzeitigen Partner schwanger ist, wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an der Tat fest. Stunden später, gegen 7 Uhr, wurde der Mann, mit dem sie eine Beziehung hatte - der nicht der biologische Vater des Opfers ist - verhaftet. Er ist seit Oktober wegen häuslicher Gewalt gegen das Kind vorbestraft und hat außerdem ein Annäherungsverbot gegeüber der Mutter verhängt bekommen. Quellen, die dem Fall nahe stehen, bestätigten unserer Schwesternzeitung IDEAL, dass der Mann geplant hatte, Garrucha an diesem Donnerstag mit einem Bus zu verlassen, der um 10 Uhr vom Busbahnhof nach Madrid abfahren sollte.

Die Arbeit der Ermittler konzentriert sich nun darauf, herauszufinden, inwieweit jeder der Beteiligten zur Tatzeit an der Tat beteiligt war, und ob der Minderjährige am Fundort oder woanders gestorben war.

Die Leiche, die am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr gefunden wurde, wurde in das Institut für Rechtsmedizin (IML) gebracht, wo eine Autopsie durchgeführt wird, um die Ursache des Verbrechens zu ermitteln.

Die Familie des toten Jungen verbreitete am Mittwochnachmittag sein Bild und das seiner Mutter in den sozialen Netzwerken, um zu versuchen, seinen Aufenthaltsort zu finden. «Ich brauche Hilfe, um meine Cousine zu finden (...) sie hat einen Sohn, er ist verschwunden», sagte ein Verwandter. Nachbarn, Verwandte und Behörden - Guardia Civil, lokale Polizei und Zivilschutz - schlossen sich einer Suchaktion an, um den Vermissten zu finden, die um 23.30 Uhr mit dem Fund der Leiche endete. Am frühen Donnerstagmorgen rief die Stadtverwaltung von Garruchero einen offiziellen Trauertag aus und hisste als Zeichen der «tiefen Trauer» die Flagge auf Halbmast.