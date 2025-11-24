Wetterumschwung in Andalusien: Neue Front bringt Regen und Warnungen vor starkem Wind und Wellen

Rossel Aparicio Málaga Montag, 24. November 2025 Teilen

Für den Beginn der letzten Novemberwoche zeichnet sich ein neuer Wetterumschwung ab. Der Durchzug einer Kaltluftfront zwischen Montag und Dienstag wird nach Angaben der Staatlichen Meteorologischen Agentur (Aemet) «einige Niederschläge in weiten Teilen Andalusiens» bringen. Die Agentur sagt außerdem für beide Tage gelbe Warnungen für starke Windböen und Wellen in der Region voraus. Die Warnungen werden am Montag zwischen 10 und 12 Uhr aktiviert und bleiben bis 6Uhr morgens oder 18 Uhr am Dienstag in Kraft.

So weist die Vorhersage für diesen Montag, 24. November, auf das Vorhandensein von bewölktem Himmel mit hohen Wolken hin, mit leichten Regenfällen in der zweiten Tageshälfte, intensiver und wahrscheinlich in den Bergen. Im östlichen Drittel werden auch sehr starke westliche Böen erwartet. Aemet wird in Almería, Granada und Jaén gelbe Warnungen für maximale Böen von bis zu 80 km/h und drei Meter hohe Wellen aussprechen.

Die gelben Warnungen für Wind werden im Almanzora-Tal und in Los Vélez-Almería, im Gebiet von Nacimiento und Campo de Tabernas-Almería und schließlich an der Poniente-Küste und der Provinzhauptstadt Almería aktiv sein. In der Provinz Granada wiederum wird die Warnung in Guadix und Baza sowie in den Alpujarras und an der Küste aktiviert. In der Provinz Jaén schließlich werden die Westwinde Cazorla und Segura betreffen. Die Warnungen für Küstenphänomene konzentrieren sich auf die Poniente-Küste und die Stadt Almería sowie auf die Küste von Granada.

Für Dienstag erwartet die Meteorologie in den frühen Morgenstunden sehr starke Westböen im östlichen Drittel. In Almería und Granada laufen die gelben Warnungen vor Wind und Wellen um 18 Uhr aus, während in der Provinz Jaén die Warnung vor starken Windböen um 6 Uhr aufgehoben wird.

Am Dienstag prognostiziert Aemet «wolkigen Himmel, begleitet von leichten bis mäßigen Niederschlägen, die in den betischen Gebirgen intensiver und wahrscheinlicher sind, wobei sich ab Mittag tendenziell Aufhellungen einstellen». Tiefsttemperaturen mit leichten Schwankungen, die gegen Ende des Tages auftreten; Höchsttemperaturen in der Westhälfte leicht fallend oder unverändert, in den übrigen Gebieten leicht steigend.