Almuñécar lässt eingestürzte Wand in der zum Kulturgut erklärten Burg reparieren

Die Arbeiten, in die die Gemeinde 25.000 Euro investiert, sollen die Wand stabilisieren, deren Brüchigkeit durch die Regenfälle im vergangenen März noch verschlimmert wurde

Montag, 29. September 2025

Der Bürgermeister von Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, haben zusammen mit den Stadträten für Kultur und Kulturerbe, Alberto García Gilabert, und für öffentliche Arbeiten, Francisco Rodríguez, die Notstandsarbeiten an der Ostwand der Burg San Miguel in Almuñécar besucht, wo am Montag vergangener Woche mit der Reparatur einer kürzlich eingestürzten Wand begonnen worden war.

Die Intervention, für die die Gemeinde 25.000 Euro investiert, soll das betroffene Gebiet stabilisieren, dessen Brüchigkeit durch die Regenfälle im vergangenen März noch verschlimmert wurde.

Ruiz Joya erklärte, dass «die Instandhaltung der Burg eine ständige Aufgabe ist, die nicht aufhören darf, wenn wir ihre Erhaltung gewährleisten wollen, denn es handelt sich um eines der großen Symbole von Almuñécar».

García Gilabert betonte seinerseits, dass «das Projekt eine sehr sorgfältige Bearbeitung erforderte, da die Burg San Miguel zum Kulturgut der Kategorie Denkmal erklärt wurde und eine wichtige Rolle gespielt hat bei der Verteidigung des Königreichs Granada von der maurischen Zeit bis in die heutige Zeit ».

Die Reparaturarbeiten sollen bis spätestens nächste Woche abgeschlossen sein.

