Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Computergrafik des künfigen Parks. IDEAL
Grünanlagen

Almuñécar plant großen Park auf dem Geländes des derzeitigen LKW-Parkplatzes

Der Stadtrat wird ein Darlehen in Höhe von 15 Mio. beantragen, um den Park zu finanzieren, zu dem auch der neue Busbahnhof gehören wird

Mercedes Navarrete

Almuñécar

Dienstag, 7. Oktober 2025

Das mehr als zehntausend Quadratmeter große Gelände zwischen der N-340 und dem Flussbett des Río Verde in Almuñécar, das derzeit als LKW-Parkplatz genutzt wird, hat eine wichtige Zukunft: Es soll in einen großen Park mit dem Namen Parque de las Aguas umgewandelt werden.

Das Rathaus von Almuñécar hat ein Projekt entworfen, das dieses Gelände in eine große grüne Lunge verwandeln wird, mit Freizeitbereichen und Schatten, einem neuen Kinderspielplatz und neuen Verbindungen, die den Zugang zu den Sportplätzen, dem Sportstadion Damián Bonet und einem neuen Busbahnhof ermöglichen, der in den Komplex integriert wird. Das neue Gebiet wird auch eine Tiefgarage umfassen, die zusätzlich zu den Stellplätzen für die Eigentümer der neuen Häuser in dem Gebiet 99 Stellplätze umfasst, um die Parkprobleme zu lindern.

IDEAL
Imagen principal - Almuñécar plant großen Park auf dem Geländes des derzeitigen LKW-Parkplatzes
Imagen secundaria 1 - Almuñécar plant großen Park auf dem Geländes des derzeitigen LKW-Parkplatzes
Imagen secundaria 2 - Almuñécar plant großen Park auf dem Geländes des derzeitigen LKW-Parkplatzes

Das Projekt umfasst auch neue Zugänge zur Musikschule, einen neuen Open-Air-Sportplatz, Springbrunnen, eine Bar, Pergolen und eine neue Brücke, die das Tennisplatzgelände und die Straße Príncipe de Asturias mit dem neuen Park verbindet.

Der große Komplex mit einem Budget von 2,8 Millionen Euro ist eines der wichtigsten Projekte, die das Rathaus von Almuñécar mit eigenen Mitteln durchführen wird. Der Bürgermeister von Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, erklärte, dass das Rathaus derzeit über ein Bankdarlehen verhandelt, da der Versuch-EU-Subventionen zu erhalten, gescheitert sei.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ausgelassene Stimmung bei der Feier zum Tag der Deutschen Einheit in Marbella
  2. 2 Verkauf von Secondhand-Immobilien in der Provinz Málaga lahmt, Neubauten sind sehr gefragt
  3. 3 Fuengirola feiert sein Fest zu Ehren der Virgen del Rosario
  4. 4 Deutschland: Große Flaschen im Handgepäck jetzt möglich
  5. 5 Spanische Aktivisten der Gaza-Flotte wieder daheim
  6. 6 Málagas Hafen stößt durch Importboom bei Neuwagen an seine Grenzen
  7. 7 Benagalbón: ein Axarquía-Dorf mit viel Musik, Leben und Tradition
  8. 8 Spanien: Zehntausende bei Demos gegen Stopp der Gaza-Flotte
  9. 9 Selwo Estepona startet ein Projekt zum Schutz autochthoner Fledermäuse
  10. 10 Zusammenhang zwischen Paracetamol und Autismus nicht bewiesen

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Almuñécar plant großen Park auf dem Geländes des derzeitigen LKW-Parkplatzes

Almuñécar plant großen Park auf dem Geländes des derzeitigen LKW-Parkplatzes