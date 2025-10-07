Almuñécar plant großen Park auf dem Geländes des derzeitigen LKW-Parkplatzes

Mercedes Navarrete Almuñécar Dienstag, 7. Oktober 2025 Teilen

Das mehr als zehntausend Quadratmeter große Gelände zwischen der N-340 und dem Flussbett des Río Verde in Almuñécar, das derzeit als LKW-Parkplatz genutzt wird, hat eine wichtige Zukunft: Es soll in einen großen Park mit dem Namen Parque de las Aguas umgewandelt werden.

Das Rathaus von Almuñécar hat ein Projekt entworfen, das dieses Gelände in eine große grüne Lunge verwandeln wird, mit Freizeitbereichen und Schatten, einem neuen Kinderspielplatz und neuen Verbindungen, die den Zugang zu den Sportplätzen, dem Sportstadion Damián Bonet und einem neuen Busbahnhof ermöglichen, der in den Komplex integriert wird. Das neue Gebiet wird auch eine Tiefgarage umfassen, die zusätzlich zu den Stellplätzen für die Eigentümer der neuen Häuser in dem Gebiet 99 Stellplätze umfasst, um die Parkprobleme zu lindern.

IDEAL

Das Projekt umfasst auch neue Zugänge zur Musikschule, einen neuen Open-Air-Sportplatz, Springbrunnen, eine Bar, Pergolen und eine neue Brücke, die das Tennisplatzgelände und die Straße Príncipe de Asturias mit dem neuen Park verbindet.

Der große Komplex mit einem Budget von 2,8 Millionen Euro ist eines der wichtigsten Projekte, die das Rathaus von Almuñécar mit eigenen Mitteln durchführen wird. Der Bürgermeister von Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, erklärte, dass das Rathaus derzeit über ein Bankdarlehen verhandelt, da der Versuch-EU-Subventionen zu erhalten, gescheitert sei.