Almuñécar veranstaltet am Samstag eine farbenfrohe Parade zum Gedenken an die spansiche Reconquista

Ideal Almuñécar Mittwoch, 24. September 2025 Teilen

Der Stadtrat für Kultur und institutionelle Beziehungen von Almuñécar, Alberto Manuel García Gilabert, kündigte die Ankunft einer Delegation der der Vereinigung Federación de Moros y Cristianos von Alicante an, die vom 26. bis 28. September in Almuñécar ihr jährliches Treffen abhalten wird, das zudem mit den Veranstaltungen im Rahmen des Welttourismustages und den Feierlichkeiten des Viertels San Miguel zusammenfällt.

Der Besuch beginnt am Freitag mit einem offiziellen Empfang im Palacete de La Najarra unter dem Vorsitz des Bürgermeisters von Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, in Anwesenheit des Stadtrats für Kultur und institutionelle Beziehungen, Alberto Manuel García Gilabert, des Bürgermeisters von Alicante, Luis José Barcala Sierra, und der Stadträtin für Feste von Alicante, Cristina Cutanda Pérez. Anschließend findet ein Treffen zwischen den Direktoren des Verbandes und den Gemeindevertretern statt.

Am Samstag findet das Hauptereignis statt: die große Parade der Mauren und Christen, die um 19 Uhr am Parque del Majuelo (Eingang der Calle Cuesta del Castillo) beginnt und über die Calle Geranio, die Calle Biquini, den Paseo del Altillo und die Calle Helga Söhnel führt, um gegen 20:30 Uhr am Paseo Puerta del Mar zu enden, wo sich die Gruppen der Mauren und Christen treffen, begleitet von den Musikkapellen. Danach gibt es ein ein institutionelles Abendessen mit dem Austausch von Geschenken und der Anwesenheit aller Verbände, Vorstände und Behörden.

García Gilabert rief Einheimische und Besucher dazu auf, «dieses einzigartige und farbenfrohe Spektakel mit mehr als hundertachtzig Teilnehmern, Marschkapellen und den farbenfrohen und reichhaltigen Kostümen, die diese festliche Tradition auszeichnen, mitzuerleben».

Der Sonntag ist einem kulturellen Besuch in Almuñécar gewidmet, bei dem die Delegation aus Alicante das kulturelle Erbe und die historischen Stätten der Gemeinde kennen lernen wird.

García Gilabert betonte, dass es «eine Ehre für Almuñécar La Herradura ist, Gastgeber dieser einzigartigen Veranstaltung zu sein» und versicherte, dass «die Feier dieser Treffen nicht nur unsere Traditionen bereichert, sondern auch die Beziehungen zwischen den Gemeinden stärkt, den Kulturtourismus fördert und die Möglichkeit bietet, Musik, Farbe und Geselligkeit in unseren Straßen zu genießen».