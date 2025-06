Motrils Dünenstrand Playa de las Azucenas erstrahlt in neuem Glanz

MJ Arrebola Motril Dienstag, 24. Juni 2025 Compartir

Zwischen Dünen und heimischer Vegetation präsentiert sich die Playa de las Azucenas nun wieder zugänglicher und gepflegter. Die Bürgermeisterin von Motril, Luisa García Chamorro, besuchte zusammen mit der Stadträtin für Tourismus, María Ángeles Escámez, und dem Stadtrat für Strände, José Peña, das Gebiet, um sich ein Bild von den Arbeiten zu machen, die die Stadt dank einer Investition von 20.000 Euro durchgeführt hat.

Die Arbeiten am Strand Las Azucenas bestanden aus der Instandsetzung der Toilettenmodule und der Reparatur der Zugangswege, die durch die starken Regenfälle der letzten Monate in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Die Finanzierung der Arbeiten in Höhe von 20.000 Euro aus eigenen Mitteln kommen zu den insgesamt fünf Millionen Euro hinzu, die in die Strände von Motril investiert wurden.

Im Rahmen der Aktionen an der Playa de las Azucenas hob die Bürgermeisterin den besonderen Charakter dieser Küstenlandschaft hervor. «Wir wissen, dass an diesem Ort Eingriffe vorgenommen werden müssen, aber immer mit der Maxime, sein natürliches Wesen zu schützen und zu bewahren», so García Chamorro.

«Das Rathaus von Motril hat sich zum Ziel gesetzt, diesen Strand mit allen notwendigen Dienstleistungen auszustatten und ihn gleichzeitig funktional zu gestalten und seine besondere Umgebung zu respektieren und zu erhalten. Er wurde nun mit Toilettenmodulen und angemessenen Zugängen ausgestattet und wir werden weiter dafür sorgen, dass dieser Strand einer der besondersten Orte an der Costa Tropical ist», erklärte die Ratsherrin.

María Ángeles Escámez wies darauf hin, dass sich die Maßnahmen an der Playa de las Azucenas «in das Projekt zur Regenerierung der Strände einfügen, das besonders in der Sommersaison sehr wichtig ist». An dem für die Einwohner von Motril sehr bedeutsamen Strand wurden «etwa 24 Meter an neuen Stegen installiert». «Im Rahmen unseres touristischen Angebots dürfen wir nicht zulassen, dass dieser Strand seine Ruhe, seine Natürlichkeit und seine Unberührtheit verliert. Deshalb ist es unser Ziel im Rathaus, weiter daran zu arbeiten, sein Image und seine Natürlichkeit zu bewahren», schloss die Stadträtin für Tourismus.

José Peña, gab eine detaillierte Auskunft zu den Arbeiten an diesem Strand. «Mit dieser Intervention wurden viele Bereiche repariert, um die Zugänglichkeit und zu gewährleisten. Ferner wurde für eine vollständig funktionierende Sanitäranlage und Wasserversorgung gesorgt, so dass die kommunalen Dienste dieses Strandes wieder voll nutzbar sind», sagte der Stadtrat für Strände.

Abschließend bemerkte García Chamorro, dass der Eingriff am Steg direkt mit einem Abschnitt des Küstenwegs verbunden ist. «Die Idee ist, dass die Provinzregierung von Granada diese Verbindung im Laufe des Jahres ausschreibt und diesen Abschnitt mit der Stadt Torrenueva Costa durch eine Brücke verbindet».