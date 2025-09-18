Küstenamt nimmt Änderungen an den Arbeiten am Wellenbrecher von Playa Granada in Motril vor

MJ Arrebola Motril Donnerstag, 18. September 2025 Teilen

Das von den Einwohnern von Motril am sehnlichsten erwartete Bauwerk, der Wellenbrecher an der Playa Granada, steht nach einem Sommer, in dem die Badegäste mit Zäunen, Warnungen und dem Lärm der Maschinen leben mussten, vor seiner Vollendung. Obwohl die Regierung versprochen hatte, dass die Arbeiten bis zu den Fiestas von San Juan im Juni abgeschlossen sein würden, haben sie sich verzögert und werden nun voraussichtlich im Oktober abgeschlossen sein.

Die Vertretung der Regierung in Granada versicherte, dass die Ausführung der Struktur bereits 98% erreicht hat. «Der maritime Teil ist vollständig fertiggestellt, und jetzt konzentrieren sich die Arbeiten auf den letzten Schliff an Land, insbesondere im Bereich der Wellenbrecher, einem sehr sichtbaren und heiklen Teil», heißt es.

Der Schutz zeigt bereits Wirkung und hat das Auftauchen der gefürchteten Stufen verhindert, die die Umgebung verunstalten und den Badegästen einen schönen Strandtag erschweren. Allerdings ist die Wirksamkeit dieser Struktur noch nicht komplett, wie die Ende August in der Strandbar Hoyo 19 in der Gegend von Punta del Santo aufgetauchte Stufe zeigt.

Das Rathaus von Motril schickte Maschinen, um Sand zu holen und den Boden zu ebnen, damit die Badegäste diesen Teil des Strandes «normal» nutzen können. Nach einer Analyse der Situation sind die Arbeiter nun damit beschäftigt, die letzten Steine des Wellenbrechers an der Vorderseite zu setzen, der diese Strandbar und den Wasserauslass im Bereich der kleinen Brücke verbindet. Außerdem werden die letzten Arbeiten durchgeführt, um das äußere Erscheinungsbild des Damms zu verschönern, wie die Regierung mitteilte.

«Den ganzen Sommer über hat das Küstenamt ergänzende punktuelle Maßnahmen durchgeführt, um das Verhalten der Weststürme zu testen. Ziel dieser Tests war es, sicherzustellen, dass der Wellenbrecher an Tagen mit starkem Wellengang korrekt funktioniert», erklärte die Behörde. Nach Angaben der Regierung «werden die Arbeiten im Zusammenhang mit dem Verfahren zur Verlegung des Wellenbrechers technisch unterbrochen, aber die Aktivitäten sind nicht eingestellt», so die Regierungsvertretung. Die Arbeiten werden mit der Lagerung von Material fortgesetzt, das für den Abschluss der Arbeiten erforderlich ist«. »Nach dem Zeitplan werden die Arbeiten am 22. September wieder aufgenommen«, so die Regierung.