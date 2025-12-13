Mann nach brutalem Angriff auf seine Ex-Partnerin in Motril verhaftet

Laura Velasco Motril Samstag, 13. Dezember 2025 Teilen

Die Nationalpolizei hat den Täter des brutalen Angriffs auf eine Frau in Motril festgenommen, die sich nach wie vor in einem schweren Zustand befindet. Der Mann, der Ex-Partner des Opfers, wurde am Freitag verhaftet.

Nach Angaben von Personen, die dem Fall nahe stehen, wurde das Opfer, zu dem keine näheren Angaben gemacht wurden, am Montag bei einem Angriff des Mannes, mit dem sie eine Beziehung hatte, schwer verletzt. Aufgrund des prekären Gesundheitszustands der Frau wurde sie in das Hospital Universitario Clínico San Cecilio in Granada verlegt, wo sie sich weiterhin in einem schweren Zustand befindet.

Es scheint, dass der Streit zwischen den beiden schon lange andauert und dass sie mehrere Anzeigen gegeneinander erstattet hatten, sie gegen ihn und umgekehrt. Denselben Quellen zufolge beschloss die Justizbehörde nach einem bestimmten Vorfall, eine Annäherungsverbot gegen sie zu verhängen; die Frau durfte sich ihrem Ex-Partner nicht nähern. Gegen diese Anordnung wurde jedoch mehrfach verstoßen. Bei einer dieser Begegnungen kam es dann zu dem Übergriff.

Es ist nicht bekannt, wie der Angriff ablief, aber es ist bekannt, dass die Frau schwer verletzt wurde. Die Rettungssanitäter beschlossen, sie in das Hospital Clínico Universitario San Cecilio zu verlegen, wo sie operiert wurde. Nach Angaben der Ärzte wurde ihr die Milz entfernt. Sie wartet nun auf mindestens eine weitere Operation.

Die Nationalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, insbesondere die Abteilung für Familie und Frauen der Nationalpolizei von Granada.