Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Pepe Marín
Häusliche Gewalt

Mann nach brutalem Angriff auf seine Ex-Partnerin in Motril verhaftet

Das Opfer, das ein Annäherungsverbot gegenüber ihrem Ex hatte, befindet sich weiterhin in einem schweren Zustand

Laura Velasco

Motril

Samstag, 13. Dezember 2025

Die Nationalpolizei hat den Täter des brutalen Angriffs auf eine Frau in Motril festgenommen, die sich nach wie vor in einem schweren Zustand befindet. Der Mann, der Ex-Partner des Opfers, wurde am Freitag verhaftet.

Nach Angaben von Personen, die dem Fall nahe stehen, wurde das Opfer, zu dem keine näheren Angaben gemacht wurden, am Montag bei einem Angriff des Mannes, mit dem sie eine Beziehung hatte, schwer verletzt. Aufgrund des prekären Gesundheitszustands der Frau wurde sie in das Hospital Universitario Clínico San Cecilio in Granada verlegt, wo sie sich weiterhin in einem schweren Zustand befindet.

Es scheint, dass der Streit zwischen den beiden schon lange andauert und dass sie mehrere Anzeigen gegeneinander erstattet hatten, sie gegen ihn und umgekehrt. Denselben Quellen zufolge beschloss die Justizbehörde nach einem bestimmten Vorfall, eine Annäherungsverbot gegen sie zu verhängen; die Frau durfte sich ihrem Ex-Partner nicht nähern. Gegen diese Anordnung wurde jedoch mehrfach verstoßen. Bei einer dieser Begegnungen kam es dann zu dem Übergriff.

Es ist nicht bekannt, wie der Angriff ablief, aber es ist bekannt, dass die Frau schwer verletzt wurde. Die Rettungssanitäter beschlossen, sie in das Hospital Clínico Universitario San Cecilio zu verlegen, wo sie operiert wurde. Nach Angaben der Ärzte wurde ihr die Milz entfernt. Sie wartet nun auf mindestens eine weitere Operation.

Die Nationalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, insbesondere die Abteilung für Familie und Frauen der Nationalpolizei von Granada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Algarrobo Costa lädt zum traditionellen Weihnachtsmarkt
  2. 2 Torrox´ Bürgermeister Óscar Medina lädt zur großen «Krippenroute»
  3. 3 Rundum gelungener Weihnachtsmarkt in Torrox Costa
  4. 4 Teneriffa: Was Forscher zu den tödlichen Wellen sagen
  5. 5 Ausstellung in Torrox: Weihnachtskrippen der besonderen Art %u2013 jedes Stück ein Unikat
  6. 6 Fünf Jahre Donkey Dreamland in Mijas: Weihnachtsmarkt am Samstag
  7. 7 Málaga verwirft große Müllverbrennungsanlage
  8. 8 Kurzer, aber eindrucksvoller Aufstieg zur Escarihuela-Kapelle in der Serranía de Ronda
  9. 9 Brote und dreckige Wäsche auspacken? Es gibt Vorgaben für den Sicherheitscheck an Flughäfen
  10. 10 Fünf Tote bei hohem Wellengang auf Teneriffa

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Mann nach brutalem Angriff auf seine Ex-Partnerin in Motril verhaftet

Mann nach brutalem Angriff auf seine Ex-Partnerin in Motril verhaftet