Raquel Escámez und Daniel Ortega bei ihrer Ortsbegehung. Ideal
Hochwasser-Prävention

Motril beginnt mit Reinigung der Rambla de las Brujas zur Vorbeugung vor Hochwasser

Die Arbeiten, die Teil des jährlichen Aktionsplans sind, umfassen die Beseitigung von Vegetation und Abfall

Freitag, 10. Oktober 2025

Die Stadtverwaltung von Motril hat mit Reinigungs- und Aufräumarbeiten in der Rambla de las Brujas begonnen, um Verstopfungen und dadurch bedingte Hochwasser bei starken Regenfällen zu vermeiden. Die Maßnahme ist Teil des jährlichen Wartungsplans, den die Stadtverwaltung seit letztem Jahr an diesem städtischen Wasserlauf durchführt.

Die Stadträtin für Landwirtschaft und Umwelt, Raquel Escámez, und der Stadtrat für Parks und Gärten, Daniel Ortega Tovar, haben das Gebiet besucht, um den Fortschritt der Arbeiten zu überwachen, die sich auf das Zurückschneiden der Vegetation und die Beseitigung von angesammeltem Abfall im Flussbett und an den Ufern konzentrieren.

«Letztes Jahr teilte die Junta de Andalucía dem Rathaus mit, dass die Instandhaltung der Rambla de las Brujas, da es sich um einen städtischen Abschnitt handelt, in die Zuständigkeit der Gemeinde fällt», erinnerte Raquel Escámez und fügte hinzu: «Seitdem haben wir einen jährlichen Aktionsplan aufgestellt, der zwei Reinigungen pro Jahr vorsieht, eine im Frühjahr und eine im Herbst, die mit den regenreichsten Zeiten zusammenfällt, um Einstürze zu vermeiden und die Kapazität der Wasserableitung zu verbessern».

In diesem Zusammenhang wies die Umweltstadträtin auch auf die Koordination mit anderen städtischen Dienststellen hin, um eine wirksame Reaktion auf mögliche Notfälle zu gewährleisten, und betonte, dass «die Feuerwehr von Motril regelmäßig die Uferbereiche des Flussbetts kontrolliert, um sicherzustellen, dass es keine nicht sichtbaren Verstopfungen gibt».

