Nach Übergabe der letzten 344 Wohnungen werden die Baukräne in Playa Granada in Motril vorerst stillstehen

Mercedes Navarrete Motril Mittwoch, 8. Oktober 2025 Teilen

Die Rekordpreise, die in diesem Sommer sowohl für Miet- als auch für Kaufimmobilien in Motrils Ortsteil Playa Granada erzielt wurden, machen deutlich, dass es sich hierbei um die derzeit angesagteste Gegend an der Costa Tropical handelt. Und wenn die derzeitige Nachfrage anhält, wenn Einheimische und Residenten weiterhin Wohnungen in Playa Granada kaufen wollen, werden die Preise wahrscheinlich nicht fallen, denn der andere Faktor, der sie bedingt, das Angebot an Immobilien, wird kurzfristig nicht weiter wachsen. Die Kräne sind derzeit dabei, die 344 Wohnungen der Wohnanlagen Mar de Fabiola, de Molina Olea und Aqua de Osuna zu bauen.

Die Wohnungen in diesen Siedlungen, die zwischen 2026 und 2027 fertiggestellt werden, werden auf den letzten verfügbaren Wohngrundstücken in Playa Granada gebaut und vervollständigen die Karte, die im Stadtentwicklungsplan von Motril im Jahr 1990 erstellt wurde und mit deren Erschließung 2003 begonnen wurde, so Juan Fernando Pérez Estévez, der Leiter der Abteilung für Stadtentwicklung von Motril. Insgesamt gibt es 2.709 Wohnungen, mit denen die derzeitige Wohnbebauung von Playa Granada erschöpft ist.

Die Zukunft wird darin bestehen, die im aktuellen Stadtentwicklungsplan von 2003 vorgesehenen neuen Entwicklungen in Angriff zu nehmen, in einem gigantischen Erweiterungsgebiet von zwei Millionen Quadratmetern, das sich in Richtung des Poniente-Strandes und des Feuchtgebiets Charca de Suárez erstreckt, wo ein Binnenhafen, ein Hotel, ein weiterer Golfplatz und weitere Wohngebiete geplant sind. In diesem Bereich stehen noch Änderungen an, um ihn für Investitionen attraktiver zu machen.

Die von den Grundstückseigentümern zu beschließende Gestaltung des neuen Bauvorhabens, die Suche nach Investoren sowie die Änderung des Bebauungsplans mit den damit verbundenen Verwaltungsverfahren werden eine Zeit des Stillstands erzwingen. Mit anderen Worten, die Kräne werden sich für einen Zeitraum von fünf - im optimistischsten Szenario - bis zehn Jahren nicht mehr bewegen, um die neuen Häuser in Playa Granada zu bauen, obwohl das Rathaus beabsichtigt, die Verfahren so weit wie möglich zu beschleunigen.

«Wir arbeiten an einem Fahrplan, um eine ausgewogene Entwicklung zu gewährleisten. Unser Ziel ist es, das Bestehende zu konsolidieren, es mit besseren Dienstleistungen zu versehen und neue Entwicklungen mit einer Vision für die Zukunft zu planen. Wir sprechen von einem durchschnittlichen Zeitrahmen von fünf bis zehn Jahren, in dem neue Wohn- und Tourismusgebiete, die derzeit untersucht werden, integriert werden können. Das Wichtigste ist, dass Playa Granada weiterhin ein Bezugspunkt für Qualität und nicht für Überfüllung ist», sagte die Bürgermeisterin von Motril, Luisa García Chamorro.