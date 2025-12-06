Der Tag, an dem San Antonio in einem Dorf in der Serranía de Ronda versteckt wurde und eine Kapelle entstand

Javier Almellones Pujerra Samstag, 6. Dezember 2025 Teilen

Es waren unruhige Zeiten, in denen religiöse Bilder aus Angst, Rache oder kollektivem Zorn zerstört oder verbrannt werden konnten. Sowohl in den Jahren vor als auch während des Bürgerkriegs selbst gab es in ganz Spanien zahlreiche Fälle, in denen wertvolle Skulpturen von Heiligen oder Jungfrauen verschwanden oder zerstört wurden. Aber es gibt auch bemerkenswerte Ausnahmen, wie den Fall in Pujerra, wo zwei Nachbarn alles taten, um den Heiligen Antonius von Padua, den Schutzpatron des Dorfes, zu retten.

Es waren Antonio Chicón Mena und Benito Guerrero Calvente, die sich entschlossen, aus Hingabe und Respekt vor dem Heiligen zu handeln. In diesem Dorf im Bosque de Cobre wird erzählt, dass sie sich bewusst waren, dass das Bildnis des San Antonio de Padua das gleiche Schicksal erleiden könnte wie so viele andere religiöse Darstellungen, wenn sie nichts unternähmen. Also versteckten sie es nachts heimlich in einem Landhaus, unter Korken verborgen, an einem abgelegenen Ort namens Bentomí, etwa zwei Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Niemand sonst durfte davon erfahren. Diese Entscheidung, die damals eine Schutzmaßnahme war, sollte die Geschichte des Dorfes für immer prägen.

Die Jahre vergingen, und als der Krieg vorbei war, machte sich ein anderer Nachbar, José de Amalia, daran, das Bild zurückzuholen. Er brachte es zu Fuß nach Cartajima, um es restaurieren zu lassen, wobei er das Heiligenbild auf seinen Schultern über die Bergpfade trug. Die Reise war, wie die Ältesten des Dorfes noch heute erzählen, ebenfalls ein Akt des Glaubens. Als San Antonio nach Pujerra zurückkehrte, waren die Dorfbewohner ebenso bewegt wie erleichtert, dass das Heiligenbild überlebt hatte und in ihr Dorf zurückgekehrt war.

Jahrzehnte später, mit dem Beginn der Demokratie, wollte das Volk dieser Begebenheit Tribut zollen. An derselben Stelle, an der das Bild versteckt worden war, wurde eine kleine Kapelle errichtet: die Kapelle San Antonio de Padua, heute eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Gemeinde.

Es befindet sich gegenüber dem städtischen Schwimmbad und am Rande einer natürlichen Umgebung, die den Geist des Dorfes widerspiegelt: bescheiden, abgelegen und voller Leben.

Die Kapelle mit ihrem schlichten Grundriss verbindet die Geschichte und die Emotionen derjenigen, die an diesem kuriosen Kapitel der Geschichte von Pujerra teilgenommen haben. Seit ihrer Errichtung ist die Kapelle zum Zentrum der Feierlichkeiten zu Ehren des Schutzpatrons geworden, insbesondere im Sommer, wenn die traditionelle Wallfahrt zu San Antonio stattfindet, bei der die Einwohner mit Blumen, Gesängen und Opfergaben zum Heiligtum hinaufsteigen.

Über seinen religiösen Wert hinaus ist dieses kleine Bauwerk auch ein Symbol für Widerstand und Erinnerung. Es steht dafür, wie Glaube und Zusammenhalt eine Identität selbst in den dunkelsten Zeiten am Leben erhalten können. Pujerra litt wie andere Dörfer der Serranía unter den Auswirkungen des Konflikts, wusste sich aber mit Gesten wie dieser zu behaupten, an die man sich heute mit Respekt und Stolz erinnert.

Wo sich die Kapelle befindet

Es handelt sich weder um eine monumentale Kirche noch um einen alten Wallfahrtsort, aber es ist ein Ort mit Seele. Es ist ein ruhiger Ort, an dem man nur das Zwitschern der Vögel und im Herbst das Rascheln der fallenden Blätter hört. Es sind wahrscheinlich dieselben Geräusche, der diese beiden Bürger begleitete, als sie in einer dunklen Nacht beschlossen, ihren Heiligen zu verstecken, um ihn zu retten.