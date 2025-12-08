Als eine Überflutung in einem Dorf in Málaga ein Wunder bewirkte

Javier Almellones Riogordo Montag, 8. Dezember 2025 Teilen

In den frühen Morgenstunden des Septembers 1907 riss eine Flutwelle eine Mühle in Riogordo, einem Dorf im Osten der Provinz Málaga, mit sich. Die Wassermassen kamen mit Wucht herab und brachten ein unerwartetes Geschenk mit sich: ein Gemälde der Jungfrau von Bethlehem, das sich zwischen den Felsen verfangen hatte. Selbst als die Flut anhielt, blieb das Gemälde an Ort und Stelle und wurde nie wieder fortgespült. So beginnt die kuriose Geschichte dieses kleinen Heiligtums, das Besucher des Paseo de los Ríos in Riogordo in Staunen versetzt.

Die Familien, die rund um die alte Molino de Belén lebten, waren die ersten, die das Bild sahen. María Conejo, die einen Teil ihres Lebens in der Gegend verbracht hat, erzählt die Geschichte so, wie sie sie als Kind von ihren Eltern und Großeltern gehört hat: «Das Gemälde war zwischen den Felsen eingeklemmt, an der gleichen Stelle, an der es sich jetzt befindet, und nach dem, was sie mir erzählt haben, hat das Wasser es nie weggespült. Dieser unwahrscheinliche Fund inmitten des Chaos hat alles verändert».

Bild der Jungfrau von Bethlehem. Das Gemälde hat keinen besonderen künstlerischen Wert, wird aber von den Einwohnern von Riogordo sehr verehrt.

Die Einheimischen waren überzeugt, dass dies kein Zufall war. Juan José Ortiz, ein Anwohner, der heute für die Beleuchtung und die Instandhaltung des Schreins zuständig ist, bestätigt, was er von seinen Großeltern gehört hat. «Die Leinwand steckte in einem natürlichen Loch», erklärt er, «und da das Wasser sie nicht bewegte, beschlossen die Bewohner, ein Heiligtum zu bauen. Seine Geschichte, die über Generationen weitergegeben wurde, deckt sich mit der Version, die auf der Informationstafel am Paseo de los Ríos steht.

María vervollständigt die Szene: «Ein Steinmetz hat das Loch gemacht», erklärt sie. Dieses handgeschnitzte Loch wurde zum Fundament des kleinen Heiligtums, das noch heute unter Steinen und Moos verborgen ist. Die Molino de Belén, die in der islamischen Al-Andalus-Zeit als Fuxcar bekannt war und bis 1962 betrieben wurde, belebte die Umgebung und verstärkte das Gefühl, dass dieser Ort etwas Besonderes war. 1929 wurde das Gebiet erneut von einer Überschwemmung heimgesucht, woraufhin eine kleine Brücke gebaut und ein Teil des Flussbettes verstärkt wurde.

Die Verehrung der Virgen de Belén war jahrzehntelang eine der intensivsten in Riogordo. «Früher gingen die Leute dorthin, um eine Kerze anzuzünden», sagt María. «Es gab Leute, die versprachen eine Karaffe Öl, wenn die Madonna ihnen in irgendeiner Weise helfen würde. Die Leinwand wurde sehr schwarz, man konnte die Bilder kaum noch sehen», sagt Juan José. Schließlich musste sie restauriert werden. «Man riet uns, keine echten Kerzen mehr zu verwenden, also benutzen wir jetzt batteriebetriebene», erklärt er.

Die Enklave befindet sich neben der Molino de Belén.

Juan José sieht die Menschen vorbeigehen, die weiterhin jeden Tag Blumen und Kerzen niederlegen und zur Muttergottes beten: «Das Bild hat keinen großen künstlerischen Wert», gibt er zu. «Aber die Verehrung ist enorm. Und angesichts dessen, was passiert ist, ist es schwer, sie in Frage zu stellen.

Im Bürgerkrieg versteckt

María erzählt eine weitere Episode, die zeigt, wie wichtig dieses Bild für das Dorf war. Während des Spanischen Bürgerkriegs (1936-39) wurde es von einer einheimischen Familie versteckt, damit es nicht verbrannt wurde: «Der Sohn wollte es zerstören, aber die Mutter hat es sehr gut versteckt», erklärt sie. Als der junge Mann verhaftet wurde, weil er ein anderes religiöses Bild zerstört hatte, behauptete er, dass das Bild der Virgen de Belén in seinem Haus sicher sei. Diese Geste rettete ihm - der lokalen Überlieferung zufolge - das Leben. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, so heißt es, besuchte er das Heiligtum.

Heute, über ein Jahrhundert später, ist der Schrein immer noch da, eingebettet in denselben Felsen, wo alles begann. Das Rauschen des Wassers, das Moos, die Brücke und das Licht, das nie erlischt, halten die Szene einer Geschichte intakt, die hätte verloren gehen können. Aber das ist nicht der Fall, denn das Gemälde hat nicht nur zwei Überschwemmungen, sondern auch den Bürgerkrieg überstanden.