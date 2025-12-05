Faraján in der Serranía de Ronda zeigt traditionelle Schlachttechniken

Beatrice Lavalle Fajarán Freitag, 5. Dezember 2025 Teilen

Wer schon immer mal wissen wollte, wie die tradionellen Wurstspezialitäten der Serranía de Ronda hergestellt werden, kann dies am Sonntag in Faraján erfahren. Am 7. Dezember wird hier die Fiesta de la Matanza gefeiert und Vorführungen der traditionellen Schlacht- und Wurstherstellungstechniken geboten. Die Schweinefleischverarbeitung ist ein bedeutender Industriezweig der Region und mit diesem von der Provinzregierung über ihre Marke 'Sabor a Málaga' unterstützten Fest soll die Arbeit der lokalen Unternehmen gewürdigt werden. Zudem sollen einem breiten Publikum die Verarbeitungsprozesse der Schweinefleischproduktion näher gebracht werden.

Neben Vorführungen des Ausnehmens und Zerlegen des Schweins sowie der tradionellen Fleischverarbeitungstechniken, kann der Besucher auch die Wurstspezialitäten der Region sowie typische Gerichte kosten. Das Fest wird von einem Markt mit Kunsthandwerk und lokalen Produkten ergänzt. Zudem ist ein Konzert der Sängerin María Villalón vorgesehen. im Vorfeld des Festes findet am 6. Dezember der Berglauf Carrera por Montaña de Faraján und ein Schinkenschneiderwettbewerb statt.

7. Dezember, ab 11 Uhr. Nähere Information auf https://www.farajan.es/.