Antonio Banderas kehrt zum Film zurück und verkörpert einen Chefkoch, der sich offen mit Donald Trump anlegte

Sein Zuhause ist das Caixabank Soho Theatre in Málaga, aber zwischen den Bühnenproduktionen ist der Terminkalender von Antonio Banderas voll mit Filmdrehs. Sein neuer Titel führt ihn zurück in die Vereinigten Staaten, genauer gesagt nach Massachusetts, wo er derzeit «Tony» dreht, ein Biopic, das auf der Geschichte des Kochs und Fernsehmoderators Anthony Bourdain basiert, dem rebellischen Koch, der das verborgene Gesicht der Welt der Gastronomie enthüllte. Sein Engagement und sein Charisma machten ihn zu einer beliebten Figur auf dem Bildschirm, die sogar so weit ging, sich offen gegen Trump in seiner ersten Amtszeit zu stellen. Depressionen waren die Ursache für seinen Selbstmord im Jahr 2018 im Alter von 61 Jahren, der in der Welt der Gastronomie und bei den Anhängern seiner Sendung «Parts Unknown» (CNN) für große Aufregung sorgte.

Über seinen Social-Media-Account verkündete Antonio Banderas selbst den Beginn der Dreharbeiten, bei denen der kanadische Schauspieler und Regisseur Matt Johnson («BlackBerry» und «Operation Avalanche») Regie führt und Dominic Sessa («Los que se quedan») mitspielt. Obwohl die Handlung nicht offiziell bekannt gegeben wurde, hat das Hollywood-Nachrichtenmagazin Deadline enthüllt, dass die Geschichte in Bourdains Jugend spielt, als er im Sommer 1976 als Küchenhilfe in einem Fischrestaurant in Provincetown (Massachusetts) zu arbeiten begann, was sein Leben prägen sollte, als er das College verließ, um sich am Culinary Institute of America einzuschreiben.

Genau in der Nähe dieser Küstenstadt, in der diese Geschichte ihren Anfang nahm, befindet sich Antonio Banderas, und während einer Drehpause hat er seine Anhänger aus Hyannis (Cape Cod) gegrüßt, «einem traditionellen und beschaulichen Fischerdorf, in dem die Menschen entspannt, freundlich und kultiviert sind», wie er versicherte. Obwohl seine Rolle in dieser Geschichte noch unbekannt ist, arbeitet der Schauspieler erneut mit der New Yorker Produktionsfirma A24 zusammen, mit der er kürzlich den Erotikthriller 'Babygirl' drehte, in dem er den Partner von Nicole Kidman spielte. Der Film kam im vergangenen Januar in die Kinos, kurz nach dem Oscar-nominierten Blockbuster «Pain and Glory», «Paddington: Jungle Adventure», der weltweit mehr als 150 Millionen Dollar eingespielt hat.

Vor einigen Tagen nahm der Schauspieler an der Vorstellung der Hommage an Almodóvar «Pedro x Javis» (Movistar+) teil und begab sich dann direkt nach Massachusetts, um diesen Film über den Autor von «Bekenntnisse eines Kochs» zu drehen. Nachdem er sich in dieser Autobiografie entblößt hatte, veröffentlichte Anthony Bourdain auch «En crudo: la cara oculta del mundo de la gastronomía», in dem er die in der Welt der Küche verborgenen Missstände aufdeckte. Der Koch, der mit der italienischen Schauspielerin Asia Argento zusammen war, nahm seit 2002 an Kommunikations- und Kochsendungen teil und hat sogar eine Folge von «Parts Unknown» mit Barack Obama aufgenommen.

Sein großer Beitrag bestand darin, über den Glamour der Sterneküche hinauszugehen und die harte Realität der Restaurantarbeit, den Druck und die Exzesse sowie die Machtdynamik und den Neid zwischen den Köchen aufzuzeigen. Sein engagierter Blick über den Tellerrand hinaus führte ihn zur Konfrontation mit Trump, dessen einwanderungsfeindliche Politik von dem Koch angefochten wurde, der die Realität seiner eigenen Branche aufdeckte: Seine Kochkollegen waren zumeist Ausländer und Lateinamerikaner, ohne die Amerika nicht essen würde.