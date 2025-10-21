Picasso - der Liebling der Diebe: 450 Werke werden weltweit von Interpol gesucht

Paco Griñán Málaga Dienstag, 21. Oktober 2025 Teilen

Seine Werke sind nicht nur das begehrteste Produkt der Sammler auf Auktionen. Oder sorgen für die meistbesuchten Ausstellungen. Nein, Pablo Picasso ist auch der Liebling von Wirtschaftskriminellen. Diebe, wie die, die am vergangenen Wochenende einen filmreifen Raubüberfall auf das Louvre-Museum in Paris inszenierten, haben auch eine besondere Vorliebe für den hochgeschätzten Künstler aus Málaga. Ein Blick auf die aktuelle Interpol-Liste der gestohlenen Kunstwerke genügt, um zu erkennen, dass der spanische Maler auch der begehrteste auf dem Schwarzmarkt ist, wo sage und schreibe 452 Werke mit seiner Signatur im Umlauf sind. Soweit die Werke, von deren Verlust man weiß. Also diejenigen, die von ihren Eigentümern als gestohlen gemeldet wurden und von der Internationalen kriminalpolizeilichen Organisation gesucht werden. Die Werke des Autors von «Guernica» gehören zweifellos zu den meistgesuchten in diesem betrügerischen Handel mit Kunstwerken.

Ob zum illegalen Verkauf oder im Auftrag eines Sammlers zum exklusiven und persönlichen Vergnügen, Picasso liegt weit vor den meisten Künstlern, die in dem internationalen Katalog gestohlener Kunstwerke aufgeführt sind. So tauchen führende Maler wie Van Gogh nur mit sieben Bildern auf, die von ihren rechtmäßigen Besitzern als gestohlen gemeldet wurden, während bei einem anderen zeitgenössischen und populären Künstler wie Andy Warhol 54 Werke vermisst werden. Zu denjenigen, die Picasso in dieser Liste des verschwundenen künstlerischen Erbes am nächsten kommen, gehört Salvador Dalí, von dem etwa 100 Werke gestohlen wurden. Noch immer weit entfernt von den gestohlenen Arbeiten des in Málaga geborenen Künstlers. Auch andere große Zeitgenossen von Pablo Picasso wie Paul Cezanne und Joan Miró sind in dieser Liste mit «nur» 13 beziehungsweise 23 Werken vertreten.

Interpol blickt inzwischen auf insgesamt rund 57.000 Registrierungen von Kunstdiebstählen und in der ganzen Welt verschwundenen Werken. Aufgelistet und einsehbar sind sie in der App ID-Art - eine Übung in Transparenz und Verbreitung, die die Werke mit dem Ziel beschreibt, den illegalen Handel mit diesen Kulturgütern einzudämmen. Der Name, der in der App am häufigsten auftaucht, ist der von Pablo Picasso mit 452 Werken, von denen die meisten Stiche und nummerierte grafische Kopien sind, aber auch die exklusiven und begehrten Originalwerke sind zahlreich vertreten: 77 Gemälde und Zeichnungen. Werke mit den großen Themen des Meisters: seine Frauen und Familie, Stillleben, Selbstporträts und Stierkampfkompositionen.

Die meisten Meldungen über verschwundene Werke Picassos kommen aus Frankreich, obwohl Interpol fast überall auf der Welt nach Gemälden im Wert von mehreren Millionen Euro fahndet, von den Vereinigten Staaten über Israel, Italien, die Tschechische Republik, die Slowakei, Belgien, die Schweiz bis hin zu Trinidad und Tobago, Schweden und natürlich Spanien. Wenn es sich um exklusive, nicht serienmäßig gefertigte Werke handelt, so ist von auffälligen Werken die Rede, wie dem «Porträt eines Mannes», einem undatierten Gemälde, das jedoch aufgrund seines akademischen Stils der frühen Schaffensphase entspricht, oder dem «Porträt einer Frau», einem Ölgemälde mit der Signatur des Malers im oberen Teil der Leinwand, das von seinem ursprünglichen Rahmen getrennt wurde.

Die Liste enthält auch sehr wertvolle Werke, wie ein Notizbuch mit etwa dreißig Originalzeichnungen der ersten Ehefrau Piscassos, Olga Khokhlova, und das Aquarell «Ein Musketier» (1969), das mit dem Ölgemälde «Musketier mit Schwert» (1972) verwandt ist, das derzeit in den Räumen des Picasso-Museums in Málaga hängt.

Gestohlen oder legal?

All diese Informationen sind auf ID-Art zugänglich, ein einfach zu bedienendes Tool, das durch Scannen eines Kunstwerks anzeigt, ob es sich um ein gestohlenes oder legales Stück handelt. Es ist eine sehr vollständige Datenbank, denn dieses internationale Projekt hat Aufzeichnungen und Berichte aus 134 Ländern zusammengetragen, um die Wiederbeschaffung von Kunst- und Wertgegenständen zu erleichtern, von Gemälden über Antiquitäten, Skulpturen, Keramiken, Wandteppichen, Möbeln, Gold- und Silberwaren bis hin zu Schmuck, wie die am vergangenen Wochenende aus dem Louvre-Museum gestohlenen Juwelen.

Sollte sich der jüngste Diebstahl eines Picassos in Granada bestätigen, wird er in die ID-Art-Liste mit der Nummer 453 der geraubten Werke des Künstlers aus Málaga aufgenommen.

«Die Herausforderung bei der Bekämpfung des illegalen Handels mit diesen gestohlenen Werken liegt in der mangelnden Einheitlichkeit der verschiedenen Rechtsvorschriften im Kunstbereich. In vielen Ländern mangelt es an Kenntnissen über die Kulturgesetze. Daher ist es wichtig, Personal abzustellen, das sich ausschließlich mit diesem Bereich befasst, zusätzlich zur Katalogisierung des kulturellen Erbes und der Arbeit an der Norm, in der unsere Datenbank arbeitet«, erklärt Tiziano Coiro, Koordinator der Interpol-Einheit »Kunstwerke«, der die Notwendigkeit der Zusammenarbeit und des »Informationsaustauschs« zwischen den verschiedenen Polizeikräften betont. Diese Art von kriminellen Aktivitäten habe eine internationale Dimension und der Handel gehe oft über die Grenzen der Staaten hinaus, in denen der Raub begangen wurde.

So wird es auch mit der jüngsten Zeichnung von Picasso sein, die letzte Woche aus einer temporären Ausstellung in Granada verschwunden ist und einen Wert von 600.000 Euro hat. Der Fall wird derzeit von der Polizei untersucht. Sollte sich der Diebstahl bestätigen, wird es in die ID-Art-Liste mit der Nummer 453 der geraubten Werke des Künstlers aus Málaga aufgenommen.