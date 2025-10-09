Sur Deutsche

Eine Fotografie von Irene Río schmückt das diesjährige Plakat des Festes . AYUNTAMIENTO EL BURGO
El Burgo feiert sein Fest 'Pasión Bandolera' zu Ehren der Freiheitskämpferinnen

Am Wochenende versetzt sich die in der Sierra de las Nieves gelegene Gemeinde in das Jahr 1840 mit einer Nachstellung historischer Szenen zurück

Beatrice Lavalle

El Burgo

Donnerstag, 9. Oktober 2025

Am Wochenende versetzt sich die in der Sierra de las Nieves gelegene Gemeinde El Burgo in das Jahr 1840 zurück. In diesem Jahr endete der erste Carlistenkrieg, ein Bürgerkrieg, der das spanische Volk spaltete. In diesem Jahr steht das Fest im Zeichen der Figuren von Doña Agustina, ihrer Mutter La Tina und ihrer Tochter Agustinita: Frauen, die für Bildung, Gleichberechtigung und soziale Rechte kämpften und sich mit Ungerechtigkeiten und Konflikten auseinandersetzten, die aus diesem Bürgerkrieg hervorgingen. Für dieses Engagement und aufgrund der Verteidigung ihrer Überzeugungen mussten die drei Frauen in die Sierra flüchten und ihr Dasein als Bandoleras fristen.

Das Fest beginnt am 10. Oktober um 16.30 Uhr mit einem Straßenumzug von der Plaza de la Villa aus. Ab 19.15 Uhr beginnen die in verschiedene Szenen gegliederten historischen Nachstellungen, die das ganze Wochenende fortgesetzt werden. Zudem ist an allen Tagen ein Dorf im Stil der Epoche mit seinem Markt, seinen Tabernen, seinen Handwerkern und Musikern sowie typischer Gastronomie des 19. Jahrhundert zu besuchen.

Am 11. Oktober findet um 11 Uhr ein Umzug zu Pferde statt und ab 12 Uhr finden die Nachstellungen statt. Am 12. Oktober wird das Fest um 11.30 Uhr mit einem Kinderstraßenumzug eingeleitet und den historischen Nachstellungen ab 13.15 Uhr fortgesetzt.

Nähere Information auf der Facebookseite www.facebook.com/turismo.elburgo

