Fest der Morá-Karotte

Fest: Cuevas Bajas im Nordosten der Provinz Málaga würdigt seine emblematische lila Karotte

Die Ortschaft feiert am Sonntag die XXI. Ausgabe dieses Festes mit Aktivitäten für alle Altersgruppen

Isabel Méndez

Cuevas Bajas

Freitag, 5. Dezember 2025

Cuevas Bajas im äußersten Nordosten der Provinz Málaga feiert am 7. Dezember, einen seiner wichtigsten Tage des Jahres. Anlass ist die beliebte Fiesta de la Zanahoria Morá, die in diesem Jahr zum 21. Mal stattfindet.

Den ganzen Tag über gibt es ein umfangreiches Programm mit Aktivitäten für die ganze Familie, darunter ein Handwerks- und Gastronomiemarkt, Live-Musik, Workshops und Verkostungen. Im Mittelpunkt steht die Förderung eines einzigartigen lokalen Produkts, das die Bauern aus Cuevas seit mehr als 13 Jahrhunderten am Ufer des Flusses Genil anbauen. Das Veranstaltungsprogramm beginnt um 11 Uhr mit der Eröffnung des Marktes, um 12 Uhr hält der Bürgermeister von Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, die Festrede. Eine halbe Stunde später ist eine Verkostung von Migas, einem traditionellen Gericht mit Brotkrumen, geplant.

Die Morá-Karotte, das Wahrzeichen der Stadt, zeichnet sich durch ihre Größe (sie kann mehr als ein Kilo wiegen), ihre charakteristische Farbe und ihre gesundheitsfördernden Eigenschaften aus, wie ihren Reichtum an den Vitaminen A, B und E sowie ihre krebshemmenden und harntreibenden Eigenschaften. Diese Knolle, deren lokale Produktion 300.000 Kilo pro Jahr erreicht, ist auf den internationalen Märkten sehr gefragt.

