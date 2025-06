Gratiskonzerte in den Stadtteilen stimmen auf das Sommermusikfestival Terral ein

Beatrice Lavalle Málaga Donnerstag, 5. Juni 2025 Compartir

BEATRICE LAVALLE. Vom 22. bis zum 29. Juni findet im Teatro Cervantes das Sommermusikfestival Terral statt, das Konzerte von Künstlern und Bands wie etwa Cimafunk, Incognito, Carminho, der Grupo Compay Segundo oder Nikki Hill bieten wird. Wie gewohnt veranstaltet das Theater zur Einstimmung auf das Festival eine Reihe von Gratiskonzerten lokaler Künstler in verschiedenen Teilen der Stadt. 'Terral en tu Zona' findet dieses Jahr vom 6. bis zum 29. Juni statt und bietet Konzerte der unterschiedlichsten Stilrichtungen. Den Auftakt macht der als El Zurdo bekannte Sänger und Gitarrist Alejandro Meléndez mit seinem Trio im Park Heroes del Combate (Teatinos), wo er Themen seines neuen Albums interpretieren wird. Die Sängerin Tonia Rodríguez wird am 7. Juni im Park El Brillante (Campanillas) ihre Fusion aus Pop und Jazz präsentieren. Am kommenden Wochenende ist am 13. Juni nochmals El Zurdo, diesmal im Park Virgen de las Cañas von Puerto de la Torre, zu sehen, während am 14. Juni die Lito Blues Band ein Konzert im Auditorio Curro Román (El Palo) bieten wird und am 15. Juni Toni Rodríguez im Parque de la Alegría (Ciudad Jardín) auftreten wird. Am 20. und 21. Juni ist die neapolitanische Rapperin Daniela Esposito mit Ihrem Projekt Dan Shiva Da Machine im Parque Martiricos bzw. auf der Plaza de la Inmaculada in Churriana zu sehen. Sie wird in dieser Fusion aus Rap, Jazz und Funk von einer explosiven Band begleitet.

Vom 6. bis 29. Juni, jeweils um 20.30 Uhr. Nähere Information auf www.teatrocervantes.com/.