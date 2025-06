Vincent van Goghs Gemälde als Eintaucherfahrung

Beatrice Lavalle Estepona Donnerstag, 5. Juni 2025 Compartir

BEATRICE LAVALLE. Die immersive Ausstellung 'Van Gogh. Grandes Éxitos' setzt sich zum Ziel, auch Kulturmuffel für die moderne Kunst zu begeistern. Der Besucher taucht dank einer 360-Grad-Projektion geradezu in die Werke des niederländischen Malers ein. In kontinuierlichem Wechsel werden seine bekanntesten Gemälde mit musikalischer Untermalung und manchmal sogar von Düften begleitet an die Wände des Saals geworfen. Die Show stellt eine unterhaltsame Art dar, das Werk des Künstlers kennenzulernen.

Avda. Litoral. Vom 5. Juni bis zum 21. September, täglich von 10 bis 22 Uhr. Die Eintrittskarten kosten zwischen 8,90 und 14,90 Euro und sind am Kassenschaltersowie auf der Website https://van-gogh.es/entradas/ erhältlich.