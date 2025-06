Organische Intelligenz: Reise zum Ursprung des Universums

MARLENE WÖRNER TORROX. Donnerstag, 5. Juni 2025 Compartir

Die in Marbella geborene Künstlerin Rocío Rivas Gaviño (1981) präsentiert die Ausstellung 'Organische Intelligenz' als Abschluss dieser Ausstellungssaison in der Galerie Eldevenir in Torrox Pueblo. Diese erste Einzelausstellung der Künstlerin in dieser Galerie umfasst insgesamt 25 beeindruckende zeitgenössische Keramiken, Installationen und Zeichnungen auf Papier.

Die Ausstellung, die vor kurzem eröffnet wurde und bis zum 31. Juli zu sehen ist, wird von einem Text von Cyro García Rodríguez, Künstler und Kurator der Residencia Rara in Villanueva del Rosario, begleitet und von der Galeristin María Rosa Jurado Sánchez kuratiert.

Rocío Rivas lädt uns dazu ein, über unser Verständnis des Universums und unserer eigenen Existenz nachzudenken. Von platonischen Körpern bis zur Komplexität der fraktalen Geometrie zeigt die Künstlerin auf, wie das Mikroskopische das Makroskopische beeinflusst. Sie erschafft ihre ganz eigene Welt, inspiriert durch die Geometrie von Viren oder der Eisinsel, die auf Ío entdeckt wurde, einem Jupitermond, auf dem die NASA nach Hinweisen zur Entstehung von Leben sucht. Die Künstlerin hebt hervor, wie diese winzigen Strukturen, eingebettet in einfache und elegante Geometrien, die Wiederkehr fundamentaler geometrischer Prinzipien zur Optimierung von Funktionen auf unvorstellbar kleinem Maßstab belegen.

Die Ausstellung ist bis zum 31. Juli in der Avenida Isaac Albéniz, 3 in Torrox Pueblo zu sehen. Besichtigungen sind nur nach Vereinbarung per E-Mail an eldevenir@gmail.com möglich. Für mehr Information siehe www.eldevenirartgallery.com.

Über die Künstlerin

Rocío Rivas verfügt über einen Abschluss in Bildender Kunst und einen Master in Kunstgestaltung und -forschung von der Universität in Madrid. Außerdem hat sie einen technischen Abschluss in Künstlerischer Keramik von der Kunstschule San Telmo in Málaga. Ihre Werke sind Teil renommierter Sammlungen wie die der Benetton Foundation, der Nationalbibliothek in Madrid, dem Zentrum zeitgenössischer Kunst (CAC) in Málaga, dem Rathaus von Marbella und dem Schuhmuseum in Alicante.