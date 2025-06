Meta darf mit Ihren öffentlichen Daten künstliche Intelligenz trainieren

BERNHARD KÖRBER Donnerstag, 5. Juni 2025 Compartir

Nach wie vor fällt auf, dass viele Computer mit veralteten Windows-Versionen in Umlauf sind. Zahlreiche Nutzer achten leider nicht regelmäßig auf den aktuellen Update-Stand ihrer Geräte. Dabei sind Windows-Updates entscheidend für die Sicherheit Ihres Systems.

Ein besonders wichtiges Update wurde zuletzt im April 2025 veröffentlicht. Es schloss laut der Fachzeitschrift Computer Bild insgesamt 124 Sicherheitslücken in Windows 10 und Windows 11. Die gute Nachricht: Bei diesen Versionen erfolgt die Installation der Updates automatisch. Allerdings hängt die Dauer des Downloads und der Installation stark von der Internetverbindung ab.

DER AUTOR Bernhard Körber lebt seit einigen Jahren in Marbella und gibt in SUR deutsche Ausgabe einmal im Monat Tipps für den richtigen Umgang mit Computer, Internet und den neuen Technologien im weitesten Sinne. Des Weiteren bietet er einen umfassenden

Informatikservice an, der Beratung und Schulung zu Apple-, Windows- und Androidgeräten sowie die individuelle Konfiguration von PCs, Laptops, Handys, Smartphones und Tablets umfasst. Bei Interesse bitte melden unter: E-Mail: mbmarbella@email.de Telefon:+491632711956

Tipp für Anwender: Falls der Rechner über längere Zeit nicht genutzt wurde, lohnt es sich, ihn für mehrere Stunden eingeschaltet zu lassen. So können alle ausstehenden Updates heruntergeladen und vollständig installiert werden – ganz ohne Ihr Zutun.

Gericht erlaubt Meta die Nutzung öffentlicher Nutzerdaten für KI

Ein deutsches Gericht hat entschieden, dass der Meta-Konzern – Betreiber von Facebook, Instagram und WhatsApp – bestimmte öffentlich zugängliche Nutzerdaten zur Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) verwenden darf. Dies betrifft insbesondere Inhalte wie Beiträge, Kommentare oder Fotos, die Nutzer öffentlich geteilt haben.

Was bedeutet das für Sie als Anwender?

• Ihre öffentlichen Inhalte können für KI verwendet werden: Alle Beiträge, die Sie öffentlich auf Facebook oder Instagram teilen, dürfen zur Schulung von KI-Systemen verwendet werden.

• Auch ältere Inhalte sind betroffen: Es geht nicht nur um neue Beiträge – auch ältere, öffentlich einsehbare Inhalte können genutzt werden.

• Private Inhalte bleiben außen vor: Beiträge, die nur für Freunde sichtbar sind, sowie private Nachrichten sollen laut Meta nicht verwendet werden.

Wie können Sie sich schützen?

• Privatsphäre-Einstellungen prüfen: Stellen Sie Ihre Beiträge auf 'Nur Freunde' oder 'Privat', damit sie nicht öffentlich zugänglich sind.

• Widerspruch einlegen: In der EU haben Sie das Recht, der Nutzung Ihrer Daten für KI zu widersprechen. Dies ist direkt in den Einstellungen Ihres Facebook- oder Instagram-Kontos möglich.

• Bewusstes Teilen: Überlegen Sie genau, welche Inhalte Sie öffentlich machen möchten. Was öffentlich ist, kann auch weiterverwendet werden.

Fazit: Auch wenn Sie soziale Medien regelmäßig nutzen, lohnt sich ein bewusster Umgang mit Ihren Daten. Wer seine Privatsphäre-Einstellungen regelmäßig überprüft, schützt sich am besten davor, dass eigene Inhalte ohne klare Zustimmung für andere Zwecke verwendet werden.

App-Tipp: Ladestationen mit ChargePrice im Blick

Apps, die aktuelle Benzin- und Dieselpreise anzeigen, gibt es bereits seit vielen Jahren. Doch für Besitzer von Elektrofahrzeugen lohnt sich ein Blick auf eine spezielle App: ChargePrice.

Diese App bietet eine übersichtliche Darstellung von Ladestationen sowie der jeweils gültigen Strompreise – und das nicht nur in Städten, sondern auch in abgelegenen Regionen. Selbst bei einer Wanderung in der Nähe von Grazalema (Spanien) habe ich zufällig am Parkplatz El Mirador – Grazalema eine Ladestation entdeckt. Und tatsächlich: Auch diese Station war in der App verzeichnet.

Was bietet ChargePrice?

• Anzeige aller wichtigen Informationen rund um die Lademöglichkeiten

• Preisvergleich zwischen verschiedenen Anbietern

• Übersicht über Ladegeschwindigkeit, Steckertypen und Verfügbarkeit

Empfehlung: Diese App lohnt sich für alle Eigner von Elektrofahrzeugen. Sie können so gezielt planen, wo und wie günstig das Fahrzeug geladen werden kann – sogar fernab großer Städte.