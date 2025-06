Manuel Lombo, Compay Segundo und Valeria Castro lassen Terral 2025 ausklingen

Dietmar Förster Málaga Donnerstag, 26. Juni 2025 Compartir

DIETMAR FÖRSTER. Das Sommerfestival Terral in Málaga hat bis zum kommenden Sonntag noch einige Higlights zu bieten, für die es (außer für Nikki Hill am Samstag) noch Karten gibt.

Manuel Lombo verspricht am heutigen Donnerstag, 26. Juni eine klangvolle Reise durch die Zeit, eine Reise der Gefühle durch die Musik, eine Erinnerung an den Soundtrack einer ganzen Generation. 'De Manuel a Manuel' mit dem Klavier von Chico Pérez ist die Ausdrucksform eines Künstlers, der dem Meister mit seiner Stimme Tribut zollt, der durch ein großes melodisches Erbe reist, das bis heute intakt geblieben ist. Manuel Lombo entwickelt hier ein breites Spektrum des Werks von Manuel Alejandro, in dem er Lieder aus verschiedenen Perioden des in Jerez geborenen Sängers aufnimmt, ein Kompendium von Hits, durch die die Figuren, die sie populär gemacht haben, auf die gleiche Weise in Erinnerung bleiben werden.

Am Freitag, 27. Juni wird die Gruppe Compay Segundo in Málaga den Reichtum des kubanischen Son-Repertoires präsentieren. Nach einer ausgedehnten Europatournee in Theatern, Auditorien und auf Festivals veröffentlichte die Gruppe im September 2022 schließlich ihr neuestes Studiowerk Vívelo, ein Album, mit dem die neun Musiker durch alle Ecken der Welt touren.

Zu guter Letzt präsentiert am Sonntag, 29. Juni Valeria Castro Lieder aus ihrem Album 'El cuerpo después de todo'.

Noch bis 29. Juni. Beginn jeweils um 20.30 Uhr. Infos und Tickets unter www.teatrocervantes.com