Reggae-, Ska- und Punk-Nacht im Louie Louie, einem Live-Musik-Treffpunkt in Estepona

Am Freitag, 28. November, findet im Louie Louie in Estepona ein Konzert mit Reggae, Dub, Ska und Punk statt, bei dem El Clan del Sur, ein in Olvera (Cádiz) gegründetes Musikprojekt, vorgestellt wird. El Clan del Sur vereint mehrere Stile, von Reggae, Rap und Drum and Bass bis hin zu Rock, mit satirischen Texten, die eine soziale Botschaft enthalten. Ihre Texte sollen die Gesellschaft, in der die Mitglieder leben, ihre Sorgen und ihre Beweggründe widerspiegeln.

Das Projekt, das 2024 sein zwanzigjähriges Bestehen feierte, hat sich durch den ständigen Zuwachs an Musikern zu einer anerkannten musikalischen Institution entwickelt.

Die Gruppe liefert eine unterhaltsame und tanzbare Live-Show, bei der die Interaktion mit dem Publikum im Vordergrund steht.

Ebenfalls auf dem Programm steht Mutación, eine vierköpfige Punkrock-Band aus Parauta, Serranía de Ronda. Die 1993 gegründete Band spielt nach mehreren Besetzungswechseln und langen Pausen derzeit wieder Konzerte in ganz Andalusien. Die Band beschreibt ihren Stil als «ländlichen Punk, typisch für ein Bergdorf in Malaga».

Die Karten für das Konzert, das um 23.30 Uhr beginnt, kosten zehn Euro.