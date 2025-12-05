Wein steht im Mittelpunkt der Messe für Gastronomie und Handwerk in Benalauría in der Serranía de Ronda

Isabel Méndez Benalauría Freitag, 5. Dezember 2025 Teilen

Der Wein steht an diesem langen Wochenende in Benalauría in der Serranía de Ronda im Mittelpunkt der Handwerks- und Gastronomiemesse. Die Veranstaltung beginnt am 6. Dezember um 11 Uhr morgens mit der Eröffnung des Handwerks- und Gastronomiemarktes, gefolgt von der offiziellen Eröffnung der Messe durch die Behörden. Von Samstag bis Montag gibt es Vorträge mit Wein- und Mostverkostungen, Live-Kochen, Musikdarbietungen und Kinderworkshops, sowie „La Noche Mágica« (Die magische Nacht) und „La Tarde Dulce« (Der süße Nachmittag), eine Initiative, bei der die Teilnehmer hausgemachte Süßigkeiten und Desserts miteinander teilen.

Darüber hinaus werden während der Veranstaltung ein Barbetrieb und ein Catering angeboten. Pelayo Ruiz, ein Koch aus Jerez, der in Málaga lebt und an der IES La Rosaleda Gastronomie und Tourismus unterrichtet, wird live kochen. Aktivitäten im Zusammenhang mit der Welt des Weins werden von der Bodega '28 metros cuadrados' aus Benalauría angeboten und koordiniert.

Die 26. Ausgabe der Handwerks- und Gastronomiemesse der Serranía de Ronda ist eine Veranstaltung, die vom Stadtrat von Benalauría in Zusammenarbeit mit der Regionalregierung von Andalusien, der Provinzregierung von Málaga, Sabor a Málaga, dem Weingut „28 metros cuadrados«, „La Horaá«, dem Verein der Mauren und Christen von Benalauría, „Benalauguía« und dem Fotografen Antonio García, dem Designer des Veranstaltungsplakats, organisiert wird.