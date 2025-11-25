Vielfältige Aktivitäten bis zum 10. Januar: Estepona hat sein Weihnachtsprogramm vorgestellt

Die Stadträtin für Kultur in Estepona, Macarena Diánez, bei der Präsentation des umfangreichen Weihnachtsprogramms, das für dieses Jahr geplant ist.

Die Stadtverwaltung von Estepona hat ein umfangreiches Programm mit kulturellen und festlichen Aktivitäten zur Feier der Weihnachtszeit vorgestellt. Die Stadträtin für Kultur und Feste, Macarena Diánez, erklärte, dass „es Konzerte, Krippenwettbewerbe, Fassadenwettbewerbe, Musicals, Ballett, Flamencoaufführungen, Zambombas, Kinderfeste, Solidaritätsveranstaltungen, gastronomische Feste und das traditionelle Neujahrskonzert geben wird, bis hin zum großen Umzug der Heiligen Drei Könige und Veranstaltungen für alle Altersgruppen, von denen die meisten kostenlos sind«.

Die Weihnachtsbeleuchtung wird am 28. November um 19 Uhr auf der Plaza Antonia Guerrero eingeschaltet, begleitet von den Darbietungen von Pastorales de Estepona „Nostalgia Navideña« und „Jesús Cautivo« sowie einem Auftritt der Sängerin Julia Fernández-Llébrez, Gewinnerin des X. Wettbewerbs „Estepona CREA24« in der Kategorie Jugend.

Diánez kündigte auch eine der Neuheiten dieses Jahres an, nämlich die Eislaufbahn und das Haus des Weihnachtsmanns, die im Außenbereich des Auditoriums Felipe VI neben anderen Attraktionen für Kinder eingerichtet und vom 29. November bis zum 4. Januar geöffnet sein werden.

Das Auditorium wird außerdem ab Ende November mit verschiedenen Shows für Unterhaltung sorgen, darunter der Große Akrobatikzirkus Chinas, das Musical Las Guerreras del K-Pop und The Island of Maui: a tribute to Vaiana. Im Dezember stehen unter anderem das Musical der 80er-90er-Jahre, das Ballett „Der Nussknacker«, das Theaterstück „Ein Puppenheim« von Ibsen und das Musical „Tadeo Jones y la Tabla Esmeralda« auf dem Programm, neben weiteren Aktivitäten, darunter auch die Cantores de Híspalis und Cantajuegos.

„Ein weiterer mit Spannung erwarteter musikalischer Höhepunkt ist das traditionelle Weihnachtskonzert, das die Stadtkapelle am 13. Dezember unter der Leitung von José Antonio López Camacho in Begleitung des Chors Magnum Mysterium aus Estepona und der Chöre der Grundschule CEIP Sierra Bermeja und der Schule Colegio Atlas ASM geben wird«, berichtete Diánez.

In diesem Jahr wird die Weihnachtsansprache von Macarena Arroyo Marín gehalten, der leitenden Staatsanwältin für Drogenbekämpfung im Campo de Gibraltar, die aus Jaén stammt und seit ihrer Kindheit in Málaga lebt.

Am 26. Dezember findet das Schulmusiktreffen statt, bei dem der Eintritt gegen eine Spende von einem Kilo nicht verderblicher Lebensmittel zugunsten der Caritas der Gemeinde Los Remedios frei ist, sowie eine Show des Zirkus Bravo Aqua die vom 19. bis 21. Dezember stattfindet und „in der Magie, Humor, Licht und Abenteuer für die ganze Familie kombiniert werden«, wie die Stadträtin erklärte.

Mirador del Carmen

Diánez erklärte, dass dieses Gebäude ein eigenes Programm haben wird, das von Buchvorstellungen wie „Fundido a Negro« am 11. Dezember des aus Estepona stammenden Julio Peces Ruiz, Gewinner des 30. Preises für Jugendromane des Ateneo Joven de Sevilla 2025, bis hin zu einem Workshop für Kulturjournalismus am 17. Dezember, der vom Journalisten und Dichter Braulio Ortiz Pole geleitet wird, der am Donnerstag, dem 18. Dezember, auch sein Buch „Hombres que dicen Aleluya« vorstellen wird.

Das Kulturzentrum Padre Manuel feiert den Jahrestag der Geburt des Kinos am 17. Dezember, mit einem Konzert mit Klavier und Gesang unter der Leitung des Baritons David Geary und der Vorführung des Films ¡Qué bello es vivir! (1946) von Frank Capra. In der Calle Real findet vom 12. bis 14. Dezember die Käsemesse statt.

Am 16. Dezember findet auf der Plaza del Rocío die Segnung und Inthronisierung des Jesuskindes in der städtischen Krippe statt, und auf der Plaza Antonio Gala präsentiert der Verein Estepona Flamenco „El Patio« unter der Leitung der aus Estepona stammenden Ana Fargas am 18. Dezember eine Show mit klassischen und beliebten Weihnachtsliedern in verschiedenen Flamenco-Stilen.

Auf der Plaza del Ajedrez findet am 21. Dezember das traditionelle Weihnachtsdorf des Weihnachtsmanns statt, mit Kunstschnee, Hüpfburgen und Workshops für die Kleinen.

Die Weihnachts-Zambomba findet in Cancelada am 12. Dezember statt, mit einem Nachmittagsimbiss für Senioren in der Grundschule CEIP Ramón Lago. Die lebende Krippe von Nueva Atalaya und traditionelle Wettbewerbe mit typischem Weihnachtsgebäck sind nur einige der weiteren Aktivitäten, die ebenfalls stattfinden werden.

Neujahr

Das Jahresende wird auf der Plaza del Reloj gefeiert, begleitet vom Orchester Q Gain und seiner Show im Las-Vegas-Stil, mit Silvesterparty und Feuerwerk. Die Aufführungen im Auditorium Felipe VI beginnen 2026 mit dem traditionellen Neujahrskonzert der Philharmonischen Orchester von Málaga am 4. Januar, unter der Leitung von Maestro Darrell Ang, dem künstlerischen Leiter des Sichuan Symphony Orchestra.

Der königliche Postbote wird am 3. Januar die Briefe von Kindern und Erwachsenen auf der Plaza Antonia Guerrero einsammeln, und die Ankunft der Heiligen Drei Könige in der Stadt wird am 5. Januar mit einem Fest voller Magie und Geschenken auf dem Messegelände gefeiert, gefolgt von einem Umzug durch die Straßen im Zentrum von Estepona. In Cancelada beginnen die Heiligen Drei Könige ihren Umzug in der Calle Montemayor.

Zu guter Letzt wird die Moderatorin und Komikerin Paz Padilla am 9. und 10. Januar mit der Theateradaption ihres Buches „El humor de mi vida« (Der Humor meines Lebens) in Estepona zu Gast sein.