Yunquera würdigt seine Traditionen mit dem Wein- und Kastanienfest

Isabel Méndez Yunquera Dienstag, 21. Oktober 2025

Im Herbst füllen sich die Straßen von Yunquera im Hinterland der Provinz Málaga wieder mit Einheimischen und Besuchern, wenn am 25. und am 26. Oktober die 15. Ausgabe des Wein- und Kastanienfestes zelebriert wird.

Dieses Fest, das als Ereignis von touristischem Interesse anerkannt ist, würdigt die Ursprünge und Traditionen der Stadt und bietet verschiedene Aktivitäten für die ganze Familie. Unter anderem gibt es Rundgänge, Verkostungen, musikalische Darbietungen, einen Handwerks- und Handelsmarkt sowie Angebote für alle Altersgruppen.

Programm:

Samstag, 25. Oktober

9 Uhr. Wanderung. Ausgangspunkt ist die Plaza de la Constitución. Die Route führt durch Terrassen, Kastanienwälder und Weinberge von Yunquera.

12 Uhr. Eröffnung des 15. Wein- und Kastanienfestes. Eröffnung des Handwerks- und Handelsmarkts.

12.15 Uhr. Touristische Route durch die Altstadt (Abfahrt vom Informationsstand).

13 Uhr. Umzug der Musikkapelle von Yunquera.

14 Uhr. Auftritt von María Cortés, einer Stimme voller Kunst und Gefühl.

14.30 Uhr. Verkostung von Migas, Oliven und Traubenmost aus Yunquera.

15.30 Uhr. Buñuelos und Schokolade auf dem Platz.

17.30 Uhr. Lucia's Dance Academy: Kunst und Flair auf der Bühne.

19.30 Uhr. Auftritt von Iván Zea, Talent und Energie in jeder Note.

21 Uhr. Schließung des Handwerks- und Gewerbemarkts.

22 Uhr. Vibrations Orchestra auf der Plaza de la Constitución.

24 Uhr. Konzert von Olivetti, gefolgt vom Orchester Vibraciones, um die Party fortzusetzen.

Sonntag, 26. Oktober

9 Uhr. Wanderung. Startpunkt ist auf der Plaza de la Constitución.

12 Uhr. Öffnung des Handwerks- und Handelsmarkts.

12.15 Uhr. Touristische Route durch die Altstadt.

12.30 Uhr. Parade der Panda de Verdiales entlang der Calle Calvario.

13.30 Uhr. Traditionelle Pisá de la Uva (Traubentreten) auf der Plaza de la Constitución, die von den Verdiales belebt wird.

14 Uhr. Party mit dem Orquesta Vibraciones.

14.30 Uhr. Kostenlose Verkostung von Traubenmost aus Yunquera und dem typischen Gericht «Malcocinao».

16 Uhr. Buñuelos und Schokolade auf dem Platz.

16 Uhr. Auftritt der Gruppe Calet.

18.30 Uhr. Konzert von Más que Amigos.

20 Uhr. Die Party geht weiter mit dem Orquesta Vibraciones.

21 Uhr. Schließung des Handwerks- und Gewerbemarkts.