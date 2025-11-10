Abschied von der Cafeteria Cavana im Herzen von Nerja nach über einem halben Jahrhundert

Eugenio Cabezas Nerja Montag, 10. November 2025 Teilen

Am 2. November schloss die Cafeteria Cavana im Herzen von Nerja ihre Pforten und beendete damit die mehr als ein halbes Jahrhundert währende Geschichte eines Lokals, das ein Symbol und ein Treffpunkt für die Einheimischen und Tausende von Touristen war. Die Eigentümer des Geschäfts, die Familie Pérez Bueno, haben das Gebäude an Investoren verkauft, die eine vollständige Renovierung planen.

Die Cafetería Cavana befindet sich auf dem gleichnamigen Platz, nur wenige Meter vom Balcón de Europa entfernt. Ihre Ursprünge reichen bis in den Mai 1973 zurück, als ihr laut Protokoll der Kommission des Rathauses von Nerja vom 27. Juni desselben Jahres und auf Antrag von Encarnación Bueno Atencia die Eröffnungslizenz Nummer 29 als Cafeteria unter dem Namen „Cavana Snack-Bar« erteilt wurde. Sie befand sich damals auf der bekannten Plaza de los Mártires, der heutigen Plaza Cavana Nummer 2.

Das Museum von Nerja hob dies in einem Social-Media-Beitrag hervor. Im Laufe seiner langen Geschichte entwickelte sich das Haus, neben seinen rein gastronomischen Aktivitäten, zusammen mit der Buchhandlung Librería Europa (die weiterhin besteht, obwohl sie vor gut einem Jahr in die nahegelegene Calle Diputación umgezogen ist) und der Schule XXV Años de Paz (später umbenannt in Maestro Joaquín Herrera Álvarez, die ebenfalls Anfang der 1990er Jahre umzog), zu einem „Meilenstein für die politischen und kulturellen Belange Nerjas in den 1970er Jahren«, so der Text des Kulturzentrums der Stiftung Cueva de Nerja, der in den sozialen Medien geteilt wurde.

So fanden in den Räumlichkeiten regelmäßig das sogenannte lokale Schachturnier, die „12 horas de Parchís« oder Ausstellungen mit Werken von Künstlern wie Pepe Carneros oder die Hommage an Som Cerezo im Jahr 1975 statt, sowie Ausstellungen der Fotografen Juan Carlos Piovano im Jahr 1976 und Paco García im Jahr 1977, Aquarelle von David Kenning im Jahr 1994, Gemälde von Liza Bolinguer im Jahr 1996 oder Collagen von Roberto Díaz im Jahr 2006.

In einem am 27. März 1975 von Sur veröffentlichten Artikel mit dem Titel «Kulturelle Förderung der Sala Cavana» wies der damalige Korrespondent Juan Palomo darauf hin, dass seit ihrer Einweihung im Jahr 1973 zwölf Ausstellungen stattgefunden hatten, darunter eine, die von der Schule XXV Años de Paz organisiert wurde. Die Eigentümer, die Brüder Salvador und Rafael Pérez Bueno, erklärten gegenüber Palomo, dass ihr Hauptziel «die Förderung von Kunst und Kultur in Nerja und an der Costa del Sol» sei.

Pepe Franco, der von 1976 bis 2019 als Kellner arbeitete, erinnerte sich, dass Persönlichkeiten wie der Journalist Pablo de Irazazabal, der Bildhauer Aurelio Teno und der Schriftsteller Juan Madrid Stammgäste des Restaurants waren. «Letzterer nutzte in den Wintern der späten 1980er Jahre den Raum neben dem Kamin, um die Drehbücher für die Serie Brigada Central zu schreiben», so das Museum von Nerja.

Die Cafeteria Cavana war ein regelmäßiger Treffpunkt für die Anwerbung von Statisten für die legendäre Serie «Verano Azul». Das Lokal tauchte auch bei den Dreharbeiten zu der unvergesslichen Produktion unter der Regie von Antonio Mercero auf, insbesondere in Folge vier mit dem Titel «Beatriz, mon amour».

Die Schließung der Cafetería Cavana bedeutet das Ende eines emblematischen Lokals im Zentrum von Nerja. Die Sofas, die Bar und die Terrasse haben Tausende von Kunden gesehen, die zu einer großen Familie geworden sind.