Alles startklar für die Feria von Nerja - kostenlose Konzerte und Wettrennen der Kellner geplant

Nach Vélez-Málaga und Torrox ist nun Nerja an der Reihe, sein Volksfest zu Ehren seiner Schutzheiligen, der Virgen de las Angustias und San Miguel Arcángel, zu feiern. Die Stadt am Balcon de Europa wird ihr traditionelles Volksfest vom 8. bis 13. Oktober abhalten. Das gaben die stellvertretende Bürgermeisterin Ángela Díaz und die Stadträtin der Fiesta Mayor, Elena Gálvez, beide von der PP, bekannt.

Das Oktoberfest von Nerja beginnt am 8. Oktober um 20 Uhr mit einem Konzert der Musikkapelle und der Musikgruppe Proyecto Mandarina vor dem Rathaus, gefolgt von der großen Gala der Königin und des Misters der Feria von 2025, die um 22.30 Uhr auf der Plaza de España stattfindet, bei freiem Eintritt.

Elena Gálvez hob hervor, dass in dieser Ausgabe der Feria drei große kostenlose Konzerte auf der zentralen Plaza de España stattfinden: María Peláe, die am 9. Oktober auftritt, Javier Medina am 11. Oktober und Camela am 12. Oktober. Alle Konzerte beginnen um 23 Uhr, der Eintritt ist frei.

Musikverbot von 19 bis 21 Uhr

Die Stadträtin wies auch darauf hin, dass das Programm ein umfangreiches Angebot an Aktivitäten für alle Besucher enthält, wobei die feierliche Prozession zu Ehren der Schutzheiligen am 10. Oktober besonders hervorzuheben sei. Gleichzeitig erklärte sie, dass auf dem Feroagelände der Huertos de Carabeo täglich von 19 bis 21 Uhr eine musikalische Ruhestunde stattfinden wird für Menschen mit Autismus und Hörbehinderungen.

Auf dem Feriagelände werden drei Festzelte aufgebaut: eines für die Jugend und zwei im traditionellen Stil, eines davon speziell für die Reiter, die mit Pferden auf dem Fest erscheinen.

Außerdem werden die Attraktionen zu ermäßigten Preisen angeboten: vom 8. bis zum 12. Mai kosten sie 3,50 Euro, und am 13. Mai, dem Kindertag, sind sie sogar noch billiger und kosten nur 2 Euro. Das Stadtzentrum und der Balcón de Europa werden während der Feierlichkeiten ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, da dort der Jahrmarkt und die Kinderaktivitäten stattfinden werden. Ángela Díaz lud Einheimische und Besucher ein, diese Tage so zu erleben, «wie nur wir es können», und betonte, dass die Feria «ein Treffpunkt für alle ist».

Wieder Wettrennenn der Kellner

Am Donnerstag 9. Oktober, findet im Rahmen der Aktivitäten der Messe von Nerja die 3. Auflage des Kellnerrennens der Stadt Nerja statt Der Start erfolgt auf dem Balcón de Europa, und die Strecke führt durch die Hauptstraßen des Zentrums bis zum Ziel in der Calle Almirante Ferrándiz, in der Nähe der Bar Pulguilla und des Restaurante Botanic, wo sich auch die Ziellinie befindet. Eine Neuheit in diesem Jahr ist die Einbeziehung eines Staffellaufs in Paaren.

Der an dieser Initiative beteiligte Hotelier Francisco Urbano erklärte, dass das vergangene Jahr «ein Festtag für das gesamte Hotel- und Gaststättengewerbe war» und dass man diese Erfahrung wiederholen wolle.

Der Stadtrat für Handel, Antonio Lopez (PP), betonte seinerseits, dass mit dieser Veranstaltung die Kellner gewürdigt werden, die tagtäglich die Einwohner von Nerja und die Besucher in den verschiedenen Gastronomiebetrieben der Stadt bedienen.

Die Teilnehmer müssen eine Arbeitsuniform tragen. Der erste Preis für den Einzellauf beträgt 700 Euro sowie eine Trophäe, Wein und Bier, während das siegreiche Staffelpaar 300 Euro erhält. Unter allen Teilnehmern werden außerdem Abendessen, Hotelübernachtungen und andere Geschenke verlost.