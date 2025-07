Anwohner lehnen Projekt für private Entsalzungsanlage ab

EUGENIO CABEZAS VÉLEZ-MÁLAGA. Donnerstag, 24. April 2025 Teilen

Trotz der ergiebigen Niederschläge und der Auslastung der Stauseen zu über 60 Prozent haben die öffentlichen Verwaltungen weiterhin zahlreiche Projekte auf ihrer Liste, die leerlaufenden Stauseen ein Ende bereiten würden. Eines der wichtigsten dieser Projekte ist die Entsalzungsanlage in der Axarquía.

Nachdem die Junta de Andalucía im Sommer 2022 ein Verwaltungsverfahren eingeleitet hatte, um den Bau einer privat geförderten Anlage zu ermöglichen, verpflichtete sich die Zentralregierung im Mai 2023 zum Bau einer öffentlichen Anlage mit einer Investition von 100 Millionen Euro, die von den Nutzern innerhalb eines noch festzulegenden Zeitraums zurückerstattet werden soll. Obwohl der Beauftragte für Landwirtschaft, Ramón Fernández-Pacheco, bei einem Besuch im Februar in Vélez-Málaga versicherte, dass «das einzige Projekt, das auf dem Tisch liegt», die öffentliche Entsalzungsanlage sei, ist es tatsächlich so, dass der bürokratische Prozess für das private Projekt, zumindest auf dem Papier, fortgesetzt wird. Von den drei ursprünglich eingereichten Angeboten ist der Vorschlag der Firma Magtel S. L. aus Córdoba über ihre Tochtergesellschaft Mediterráneo Desalación S. L., besonders entscheidend. Allerdings ist der vorgeschlagene Standort für die Bewohner des Gebiets Ensanche Oeste in Torre del Mar nicht überzeugend. Anwohner, Bildungseinrichtungen, Hoteliers und Bauträger haben sich zusammengeschlossen, um gegen die von Magtel geförderte private Entsalzungsanlage mobil zu machen. Sie sind der Ansicht, dass der Standort in diesem Viertel «schwerwiegende soziale und ökologische Auswirkungen hat». Die Nachbarschaftsvereinigung hat inzwischen bereits über 300 Mitglieder, die die bei der Junta vorgebrachten Einwände unterstützen.

Pumpstation

Das Projekt sieht die Errichtung einer Pumpstation auf einem Grundstück vor, das an einen Fußgängerweg und einen Kinderspielplatz grenzt, in fußläufiger Entfernung zu Wohnhäusern und der Sekundarschule IES Joaquín Lobato. Dieser Standort hat bei den Anwohnern große Besorgnis ausgelöst. «Pumpstationen verursachen Lärm, Vibrationen und thermische Emissionen sowie eine erhebliche visuelle Beeinträchtigung, insbesondere wenn sie sich in Wohngebieten oder öffentlichen Räumen befinden», gaben die Anwohner in einer Erklärung zu bedenken. Desweiteren sieht das Projekt einen Unterwasserauslass und einen Einlass am Strand des Viertels vor, der aufgrund der Erosion als «besonders gefährdetes Gebiet» gilt. «Dies birgt ernsthafte Umwelt- und Sicherheitsrisiken, einschließlich eines möglichen Bruchs oder der Verlagerung des Auslasses und der daraus resultierenden Schädigung des Meeresökosystems und des Feuchtgebiets im Delta des Río Vélez», so die Anwohner.

Diese Bedenken werden durch die Tatsache verstärkt, dass «das Projekt für eine öffentliche Entsalzungsanlage mit einer anfänglichen Kapazität von 25 Millionen Kubikmetern pro Jahr bereits im Gange ist». Das Projekt sieht auch die Möglichkeit vor, die Kapazität auf 50 Millionen Kubikmeter zu erweitern, «wodurch der Bau einer zweiten Entsalzungsanlage nicht gerechtfertigt ist». Die Anwohner sind der Meinung, dass der Bau der öffentlichen Entsalzungsanlage beschleunigt werden muss. Deshalb fordern sie die Junta auf, die Konzession für die Nutzung des öffentlichen Gebiets für das private Projekt abzulehnen. «Der Umweltschutzverein GENA in der Axarquía hat sich bereits gegen die zweite Entsalzungsanlage ausgesprochen, da sie nicht nur als unnötig und unmöglich zu unterhalten, sondern auch als umweltschädlich und rechtlich nicht durchführbar angesehen wird», bekräftigten die Anwohner.