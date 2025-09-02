Folklore: Benagalbón feiert den 30. Wettbewerb für traditionelle Verdiales

SUR Rincón de la Victoria Dienstag, 2. September 2025 Teilen

Rincón de la Victorias Ortsteil Benagalbón feiert am 20. September die 30. Ausgabe des traditionellen Verdiales-Wettbewerbs mit dem Aufeinandertreffen der Gruppen im 'Montes'-Stil.

Der Präsident der Provinzregierung von Málaga und Bürgermeister von Rincón de la Victoria, Francisco Salado, stellte das Veranstaltungsprogramm gemeinsam mit der Stadträtin für Kultur, Paz Couto, der Präsidentin der Peña El Revezo, Victoria Castillo, dem Präsidenten des Gruppenverbands, José María Cuenca, und dem Künstler Antonio Montiel, Autor des Plakats für die diesjährige Ausgabe und Ehrenbürger der Provinz, vor.

Salado sagte: «Es gibt keine bessere Art, den September zu beginnen, als eines der beliebtesten und attraktivsten Feste der Provinz zu präsentieren. In Benagalbón erlebt man das Fest der Verdiales wie nirgendwo sonst», betonte er.

«Die geschmückten Straßen sind voll von Einheimischen und Besuchern, Liebhabern und Schaulustigen des Verdiales-Festes, während die sogenannten Pandas zunächst das traditionelle Aufeinadertreffen am Fuße der Kirche Nuestra Señora de la Candelaria aufführen und dann die ganze Stadt in eine riesige Bühne verwandeln», erklärt er.

Francisco Salado hob auch die Rolle der Peña El Revezo hervor, die den Wettbewerb organisiert und «die eigentliche treibende Kraft und das Herzstück dieses Wettbewerbs» ist, sowie die Beteiligung und das Engagement von Benagalbón bei der Aufrechterhaltung dieser alten Tradition.

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums findet am Freitag, dem 12. September, die offizielle Proklamation durch den renommierten Flamenco-Experten und -Publizisten Gonzalo Rojo statt, der kürzlich auf der Biennale der Flamenco-Kunst ausgezeichnet wurde. Die Veranstaltung findet in den Gärten der Casa Fuerte Bezmiliana statt.

Am selben Tag wird eine Gedenkausstellung eröffnet, die dank der Mitarbeit von Fernando de la Rosa die Plakate zusammenstellt, die das Festival in den letzten drei Jahrzehnten angekündigt haben. Zu den Künstlern, die das Plakat bei früheren Ausgaben unterzeichnet haben, gehören Francisco Hernández, Eugenio Chicano, Robert Harvey, Buly, Marina Barbado, Enrique Brinkmann und Xavier Vilató.

Gonzalo Rojo reiht sich damit in eine prestigeträchtige Liste ein, zu der auch Manuel Alcántara, Miguel Romero Esteo, Juvenal Soto, Salvador Moreno Peralta und José María de Luna gehören.

Und der Autor des Plakats, Antonio Montiel, sagte, er sei «hocherfreut, dieses Werk in Kohletechnik zu schaffen, das eine Frau, die Fahnenträgerin, zeigt, die bei diesen Festen eine wichtige Rolle spielt».

Der Wettbewerb

Insgesamt zwölf Pandas werden am 20. September nach Benagalbón kommen. Zehn von ihnen kommen aus dem Montes-Stil: Primera de los Montes, Panda de Montes del Guadalmedina, Panda de Moclinejo, Panda de Jotrón y Lomillas, Panda Santa Catalina, Panda Primera del Puerto de la Torre, Panda La Cepa, Panda Santón Pitar, Panda Bataná und Panda Primera de Benagalbón. Außerdem werden zwei weitere Gruppen anwesend sein: Arroyo Conca (Comares-Stil) und Raíces de Almogía (Almogía-Stil).

In diesem Jahr gibt es als Neuheit eine Auszeichnung für die Copla de Pique sowie die Wiederbelebung traditioneller Spiele, die in die Auftritte der Pandas während der Festnacht integriert werden.

Der Wettbewerb beginnt um 18 Uhr mit dem Einzug der Pandas in den 'toque de paseo', bis sie den Kirchplatz erreichen, wo der 'choque de pandas' stattfindet, eine Art Kampf zwischen zwei Pandas, die den Rhythmus beschleunigen, bis einer von ihnen den Takt verliert.

Die Präsidentin der Peña El Revezo, Victoria Castillo, appellierte an das Motto «Lass es dir nicht erzählen, erlebe es selbst» und lud alle Einwohner Málagas und Besucher ein, ein ganz besonderes Fest zu erleben.

Die Preisverleihung findet in den frühen Morgenstunden auf der Plaza de las Flores statt, und das Fest wird bis zum Morgengrauen dauern.

Die Mitglieder der teilnehmenden Pandas bilden eine Gruppe, die sich aus dem Bürgermeister, dem Fahnenträger, der Geige, zwei oder drei Gitarren, zwei Zimbeln und dem Tamburin zusammensetzt und zu der der Tanz hinzukommt.

So treten die Pandas mit ihren traditionellen Blumenhüten und Bändern in den Straßen und auf den Plätzen der Stadt auf, und die Dorfbewohner schmücken sie auf altmodische Weise mit Blumentöpfen, Palmen und Schilf.