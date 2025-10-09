Bloß nicht allzu viel verschütten: Spannung und Spaß beim Wettlauf der Kellner in Nerja

Eugenio Cabezas Nerja Donnerstag, 9. Oktober 2025 | Actualizado 18:16h. Teilen

Zum dritten Mal in Folge war das touristische Zentrum von Nerja am heutigen Donnerstag Schauplatz des Wettlaufs der Kellner an, einer Veranstaltung, die Teil des Programms der Oktoberferia der Stadt ist, die am gestigen Mittwoch begonnen hat und noch bis Montag laufen wird. Rund 40 Fachleute aus dem lokalen Hotel- und Gaststättengewerbe traten zu einem Test an, bei dem sie eine Strecke von 500 Metern durch das historische Zentrum von Nerja in möglichst kurzer Zeit zurücklegen mussten, allerdings mit einem Tablett mit mehreren Gläsern voller Wasser.

Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Ausgaben gewann dieses Jahr nicht derjenige, der das Ziel mit der meisten Flüssigkeit erreichte, sondern derjenige, der es in der kürzesten Zeit mit mindestens 1.000 der 1.500 Milliliter Wasser schaffte, mit denen er vom Balcón de Europa aus startete. In einer festlichen Atmosphäre, zu der auch eine Blaskapelle gehörte, genossen Hunderte von Menschen ein Spektakel, bei dem die Kellner - fast ausschließlich Männer, denn es gab nur drei weibliche Teilnehmer - ihr Geschick mit dem Tablett unter Beweis stellten.

E. CABEZAS

Zum Sieger erklärt wurde Carlos Ramos vom Hotel Balcón de Europa mit einer Zeit von drei Minuten und einer Sekunde. Er gewann eine Trophäe, 700 Euro in bar, eine Fünf-Liter-Flasche Rotwein und eine Kiste Cruzcampo-Bier. Der Sieger war am Ende des «sehr zufrieden» über das Rennen, das, wie er einräumte, «wegen der Hitze und der Nerven hart» war.

Den zweiten Platz belegte Francisco Ruiz vom Restaurant Playa&Sol mit einer Zeit von 3,10. Er gewann 500 Euro und mehrere alkoholische Getränke. Der dritte Platz auf dem Podium ging an Miguel Cano von der Cafetería Plaza, der einen Preis von 400 Euro und eine Reihe von Getränken gewann. Den vierten Platz belegte Miguel Martín vom Restaurant Playa&Sol mit einer Zeit von 3,11.

Der fünfte Platz ging an Alexis Gastón aus demselben Betrieb. Der sechste Platz ging an Alay Dansoko von der Cafetería Kronok. Den siebten Platz belegte Juan Linares von der Cafetería Plaza, und der achte Platz ging an Pedro Gálvez aus Sevilla. Diese Finalisten erhielten Preise in Höhe von 100 und 50 Euro in bar sowie Getränke.