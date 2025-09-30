Christian Jongeneel aus Rincón de la Victoia wird von Teneriffa nach La Gomera und zurück schwimmen

Eugenio Cabezas Rincón de la Victoria Dienstag, 30. September 2025 Teilen

Der Schwimmer Christian Jongeneel Rincón de la Victoria wird sich im Oktober erneut ins offene Meer stürzen, um seine Solidarität zu bekunden. Er wird sich einer noch nie dagewesenen Herausforderung stellen: Als erster Schwimmer wird er versuchen, von Teneriffa nach La Gomera und wieder zurück zu schwimmen. Die Strecke, die von der Küste Teneriffas um den Hafen von Playa de San Juan herum in Richtung La Gomera zum Hafen von San Sebastián de La Gomera und wieder zurück nach Teneriffa zum Hafen von Los Cristianos führt, ist etwa 80 Kilometer lang und erfordert rund 24 Stunden ununterbrochenes Schwimmen.

Die Kanarischen Inseln sind eine sehr komplexe Herausforderung: starke Strömungen und Wellen in dem Kanal, der die beiden Inseln trennt, vor allem im zentralen Bereich; offenes Meer, das starkem Wind ausgeliefert ist; intensiver Schiffsverkehr und die mögliche Anwesenheit von Meerestieren sind einige der Faktoren. Hinzu kommen die körperlichen und geistigen Anforderungen, die sich aus der Aufrechterhaltung eines konstanten Rhythmus über einen ganzen Tag hinweg ergeben, ohne Ruhepausen und ohne die Hilfe von Neopren oder Auftriebskörpern. An welchem Tag genau er sich ins Meer stürzen wird wurde noch nicht entschieden, da man zuerst die Wettervorhersagen und den Zustand des Atlantischen Ozeans abwarten möchte.

Unterstützt wird der Schwimmer vom Club Náutico de Tenerife und den Stadtverwaltungen von Santa Cruz de Tenerife und Guía de Isora

Christian wird bei seiner Herausforderung vom Club Náutico de Tenerife, der Stadtverwaltung von Santa Cruz de Tenerife und der Stadtverwaltung von Guía de Isora unterstützt. Der Schwimmer bereitet sich bereits auf den neuen Versuch vor, den er in den ersten zwei Wochen des Oktobers in Angriff nehmen wird, «wenn das Wetterfenster günstiger ist», erklärte der Sportler, der viele Jahre lang als Freiwilliger für die Vicente-Ferrer-Stiftung tätig war und heute ein «glücklicher Helfer ist, der von der Arbeit der Vicente-Ferrer-Stiftung in verschiedenen Teilen der Welt überzeugt ist».

«Meine Beziehung zu den Entwicklungsprojekten entstand durch das Schwimmen. Es war eine Offenbarung, die ich selbst in meinen schönsten Träumen als Kind, als ich nur von Wasser umgeben war, nicht hätte vorhersagen können. Die Entdeckung der Bedeutung jedes einzelnen Zuges und der transformativen Kraft, die mit jeder Armbewegung erreicht werden kann, war das große Geschenk meines Lebens», erklärt der 52-jährige Sportler aus Málaga.

Andere solidarische Herausforderungen

Jongeneel hatte «das Glück», die «größten und fabelhaftesten Überquerungen» der Welt zu schwimmen. Ärmelkanal, Straße von Gibraltar, Cookstraße, Santa Catalina, Manhattan Island, Hawaii Island. «Immer mit der unerschütterlichen Überzeugung, dass ich in jedem Moment mein Bestes tat, um den Bau einer Schule, eines Hauses, einer Wasseraufbereitungsanlage oder die Überwachung von Hunderten von Frauen zu ermöglichen, damit sie sicher entbinden können». «Jetzt gibt es gesunde und glückliche Kinder, dank des Einsatzes von so vielen von uns, ist das nicht wunderbar?»

«Bei dem Projekt, Teneriffa und La Gomera zu durchschwimmen, geht es mir nicht darum, sportliche Höchstleistungen zu vollbringen, dazu fehlt mir die Energie und die Überzeugung», gesteht er. Was ihn wirklich motiviert, so Jongeneel, ist der Sinn eines jeden Schwimmzuges, eines jeden Atemzugs, wie wir unsere Handlungen in etwas umwandeln, das wirklich nichts mit dem Materiellen oder Persönlichen zu tun hat, sondern eher eine Annäherung an den reinsten Teil des menschlichen Wesens ist.

«Versuche nicht, der Beste in der Welt zu sein, sondern der Beste für die Welt»

Laut Jongeneel war eines seiner ersten Gespräche mit Anna Ferrer kurz nach ihrer Ankunft in Indien. «Sie verriet mir, dass sie ebenfalls bei ihrer ersten Ankunft in Indien erkannte, dass die schwächsten Menschen der extremen Armut entkommen können. Man müsse nur die Resignation und das mangelnde Selbstwertgefühl überwinden. Durch ihre Bemühungen gelang es ihr, benachteiligte Gemeinschaften in ländlichen Gebieten einzubeziehen, um diesen Wandel herbeizuführen. Nach 55 Jahren arbeiten viele Menschen Tag für Tag daran, Vicente Ferrers humanistisches Vermächtnis fortzuführen, und mit ihrem Handeln tragen sie dazu bei, die Gegenwart und die Zukunft von fast drei Millionen Menschen in Südindien zu verändern», schwärmt er.

«Wenn Sie davon ausgehen, dass es keine Hoffnung gibt, dann garantieren Sie, dass es keine Hoffnung geben wird. Wenn man davon ausgeht, dass es einen Instinkt für Freiheit gibt, dann gibt es immer noch eine Chance, die Dinge zu ändern. «Diese persönlichen Erfahrungen haben mich die wichtigste Lektion meines Lebens gelehrt, nämlich nicht zu versuchen, der Beste in der Welt zu sein, sondern der Beste für die Welt», gesteht er.

Erdbeben 2015

Der gesamte Erlös dieser Herausforderung wird für die Förderung der Schulbildung von Kindern in Nepal verwendet, insbesondere in ländlichen Gebieten, wo die Abgelegenheit von Schulen ein Hindernis für den Zugang der Familien darstellt. Die Vicente-Ferrer-Stiftung, die seit mehr als 40 Jahren in Indien tätig ist, hat die erste Phase ihrer Internationalisierung in Nepal eingeleitet, einem Land, dessen Bevölkerung sich noch nicht von den Folgen des verheerenden Erdbebens von 2015 erholt hat.

Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (OIT) sind 16 Prozent der Beschäftigten in den Ziegelfabriken des Landes Kinder, was bedeutet, dass zwischen 20.000 und 30.000 Kinder, die eigentlich zur Schule gehen sollten, unter der Ausbeutung ihrer Arbeitskraft und den gesundheitlichen Risiken leiden, die durch das Tragen übermäßigen Gewichts und der Exposition gegenüber giftigen Rauchwolken aus den Schornsteinen der Öfen entstehen.

Die Vicente-Ferrer-Stiftung kümmert sich in Nepal um Kinder mit Behinderungen in Tageszentren

Die Vicente-Ferrer-Stiftung unterstützt sieben Schulen in Nepal, damit Vorschulkinder (3 bis 6 Jahre) aus Arbeiterfamilien Nahrung, Kleidung und Betreuung erhalten, während sich ihre Eltern als Saisonarbeiter verdingen. «Ohne diese Unterstützung würden die Kinder höchstwahrscheinlich mit ihnen arbeiten», sagt Jongeneel.

Diese Maßnahme der Vicente-Ferrer-Stiftung in Nepal umfasst auch die Rehabilitation und Ernährung von Kindern mit Behinderungen in Tageszentren, die psychologische Unterstützung ihrer Mütter und die Sensibilisierung von Familien mit Kindern, die einen psychisch kranken Elternteil betreuen, damit diese nicht die Schule abbrechen.

Bürgerkrieg in Nepal

Dem Sportler zufolge gibt es in Nepal eine hohe Rate an psychischen Erkrankungen, «aber nur wenige Mittel, um sie zu behandeln». «Viele dieser Pathologien werden durch die Häufigkeit von Erdbeben und anderen Naturkatastrophen ausgelöst, bei denen die ärmsten Familien alles verlieren. Andererseits litt Nepal von 1996 bis 2006 unter einem blutigen Bürgerkrieg mit verheerenden Folgen in den ländlichen Gebieten. Viele Erwachsene, die damals noch Kinder waren, tragen noch immer die physischen und psychischen Nachwirkungen dieses Ereignisses in sich», so Jongeneel.

Der in Rincón de la Victoria geborene Sportler ist zusammen mit vielen Kollegen und Freunden die treibende Kraft hinter Brazadas Solidarias. Er ist einer der herausragendsten internationalen Langstreckenschwimmer in dieser Disziplin. Nachdem Christian Jongeneel seine Zeit als Wettkampfschwimmer auf hohem Niveau hinter sich gelassen hat, verbindet er nun sein berufliches Leben mit seinem sportlichen Leben, wobei er nie den Wunsch und die Motivation verliert, sich zu verbessern, und sich außergewöhnlichen Herausforderungen in Meeren und Ozeanen auf der ganzen Welt stellt.

Jongeneel ist Fahnenträger der Stiftung Vicente Ferrer, der er sein Berufsleben widmet

Jongeneel ist Fahnenträger der Vicente-Ferrer-Stiftung, einer Organisation, der er auch sein Berufsleben widmet. Sein persönlicher und sportlicher Lebenslauf ist reich an Auszeichnungen. Unter anderem hat er die Straße von Gibraltar zweimal durchschwommen, hat die Al-Assad-Durchquerung in Syrien, die Durchquerung des Ärmelkanals, den Santa-Catalina-Kanal und als erster Mensch die Durchquerung von Peniche zu den Berlengas-Inseln in Portugal geschafft.

Der Sportler hat auch die schwimmende Durchquerung der Cookstraße in Neuseeland, die Durchquerung des Gateway of India, die doppelte Umrundung von Manhattan Island in New York, die Durchquerung von Teneriffa-Gran Canaria, den Menorca-Kanal und die Molokai-Straße in Hawaii erfolgreich absolviert. Er versuchte zweimal ohne Erfolg, die Strecke von der Alboran-Insel nach Almeria zu bewältigen. Aufgrund des reichlichen Vorkommens von Quallen musste er in den Jahren 2022 und 2023 einen Rückzieher machen.