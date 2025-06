Nach fünf Jahren patrouilliert die Ortspolizei wieder in Canillas de Aceituno

Eugenio Cabezas Canillas de Aceituno Montag, 23. Juni 2025 Compartir

Die kleinen Dörfer im Hinterland der Axarquía wollen ihre öffentliche Sicherheit und ihr Verkehrsmanagement verbessern. Obwohl die gesetzliche Verpflichtung, eine Lokalpolizei zu haben, nur für Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern gilt, haben die Rathäuser von Canillas de Aceituno und Torrox ein Abkommen unterzeichnet, nach dem ein Offizier und 13 Polizeibeamte in verschiedenen Schichten in Canillas de Aceituno ihren Dienst aufnehmen. Ziel ist es, zusammen mit den Mitgliedern der Guardia Civil, die Sicherheit in der rund 1.700 Einwohner zählenden Gemeinde zu gewährleisten.

Der Bürgermeister von Canillas de Aceituno, Vicente Campos, erklärte in einem Rundschreiben: «Es ist eine große Genugtuung, dass wir nach fünf Jahren ohne eine eigene Lokalpolizei, deren Schaffung für 2026 geplant ist, dank dem Rathaus von Torrox eine Kooperationsvereinbarung abschließen konnten, durch die wir die Einhaltung der Verkehrsregeln, der Gemeindeverordnungen und anderer geltender Vorschriften gewährleisten können».

Campos teilte mit, dass «der Offizier Diego A. Blancat Sebaquevas am Donnerstag aufgrund seiner umfassenden Ausbildung, seiner Professionalität, seinem Geschick im Umgang mit den Bürgern und seiner umfangreichen Erfahrung mit der Einsatzleitung betraut wurde».

Verkehr und Sicherheit

«Seitens des Rathauses danken wir den Bürgern für ihre Zusammenarbeit mit diesen Agenten, die wir in den kommenden Tagen in unserer Stadt sehen werden und von denen wir mehr als sicher sind, dass sie ihre Aufgaben mit absoluter Professionalität erfüllen und der Bevölkerung in allen Angelegenheiten helfen werden, die von Interesse für sie sind», betonte der Ratsherr.

Die lokalen Polizeibeamten werden sich insbesondere um den Verkehr an emblematischen Orten im Stadtzentrum kümmern, wie der Plaza de la Constitución, der Plaza Maestro Francisco Gallero, der Avenida de Andalucía und der Calle Placeta, aber auch um Fußgängerzonen, Be- und Entladezonen und die für Personen mit eingeschränkter Mobilität reservierten Parkplätze. Zu ihren Aufgaben gehört es auch, die Einhaltung der Helmpflicht, der Anschnallpflicht und des Handyverbots während der Fahrt zu überwachen.