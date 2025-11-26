PP fordert in Torrox von der spanischen Regierung die dritte Fahrspur für die A-7

Der Generalsekretär der Volkspartei von Málaga, José Ramón Carmona, und der Bürgermeister von Torrox, Óscar Medina, am vergangenen Dienstag bei einer Unterschriftensammlung für eine Lösung der Staus auf der A-7.

Eugenio Cabezas Torrox Mittwoch, 26. November 2025 Teilen

Die PP setzt ihre Kampagne fort, um mit einer Unterschriftensammlung eine Lösung für die Staus auf der östlichen A-7 zu fordern. Mehr als 6.000 Unterschriften wurden bereits gesammelt. Anlässlich einer Unterschriftensammlung in Torrox warf der Generalsekretär der PP in Málaga, José Ramón Carmona, am vergangenen Dienstag der spanischen Regierung vor, dass sie «mit ihrer Weigerung, Maßnahmen für eine verbesserte Mobilität in der Provinz, wie etwa die notwendige dritte A-7-Fahrspur im östlichen Bereich, zu fördern, allein und isoliert dasteht». Er wetterte: «Wenn es die Absicht der Regierung ist, Málaga zu ersticken, dann ist sie auf einem guten Weg.»

Der Bürgermeister der Axarquía-Gemeinde, Óscar Medina, wies darauf hin, dass «der ständige und permanente Stau, unter dem die Bürger von Málaga auf dem östlichen Abschnitt der A-7 leiden, schon zu lange andauert und die Regierung Sánchez und Montero keine Lösung vorschlägt».

Medina erklärte weiterhin, dass die Menschen in Málaga «der Regierung von Sánchez und Montero für nichts danken können, weil sie absolut nichts getan hat», und behauptete, dass wir «sieben Jahre der Leere erlebt haben, ohne Investitionen für die Provinz». Er betonte, das Fehlen eines Staatshaushalts seit 2023 trage «zu der Strategie bei, nicht nur keine Investitionen für Málaga bereitzustellen, sondern auch das Wachstum unserer Provinz zu ersticken».

«Es geht schon zu lange so, und es gibt keinen Lösungsvorschlag von der Regierung Sánchez und Montero»

Der PPler warf der sozialistischen Regierung mangelnde Planung vor und fragte: «Wie ist es möglich, dass die Zentralregierung keine einzige Infrastruktur in einer der am schnellsten wachsenden und wirtschaftlich dynamischsten Provinzen Spaniens geplant hat? Es ist eine der Regionen, die die meisten Unternehmen in unserem Land hervorbringt und die auch beim Wachstum der Selbstständigen und bei der Anziehung ausländischer Investitionen an der Spitze steht», sagte er.

Carmona erklärte in einem Kommuniqué, dass die Forderung nach einer dritten Fahrspur für die A-7 von Vélez-Málaga und Rincón de la Victoria in die Provinzhauptstadt Málaga «keine Forderung der PP ist, sondern ein Aufschrei der Bürger», und wies darauf hin, dass die PSOE «mit ihrer Untätigkeit und ihrem katastrophalen Management in Bezug auf die Mobilität die Menschen in Málaga schlecht behandelt».

100.000 Fahrzeuge pro Tag

Carmona erinnerte daran, dass der östliche Abschnitt der A-7 mit einer Intensität von 100.000 Fahrzeugen pro Tag belastet ist und betonte, dass «wir über eine Straße sprechen, die praktisch zu jeder Tageszeit und an jedem Wochentag völlig verstopft ist». «Wir von der Partido Popular sind der Meinung, dass die dritte Fahrspur unabdingbar ist, ebenso wie die Verabschiedung dringender und zeitlich begrenzter Maßnahmen zur Entlastung des Verkehrs, wie die Schaffung von reversiblen Fahrspuren und schnell abrufbaren Einsatzkräften im Falle von Kollisionen», erklärte er.

Der PP-Generalsekretär für Málaga wirft dem spanischen Verkehrsministerium vor, die von den Stadtverwaltungen von Málaga und Rincón de la Victoria vorgelegte Studie zu den sieben problematischsten Anbindungen auf der A-7 im Osten Málagas nicht zu berücksichtigen.

«Sie haben kein Budget, und wenn sie etwas ankündigen, entpuppt es sich als eine weitere Lüge, die sich nicht bewahrheitet».

Carmona griff auch die Forderung von Torrox nach einer zweiten Auf- und Abfahrt für den Ort an der A-7 auf, äußerte sich jedoch skeptisch: «Wir können weder von der nationalen Abgeordneten Mari Nieves Ramírez noch von der Sozialistischen Partei etwas erwarten, denn sie haben kein Budget. Und wenn sie etwas ankündigen, entpuppt es sich als eine weitere Lüge, die sich nicht bewahrheitet.»

Petitionen von PSOE-Bürgermeistern

Die sozialistischen Bürgermeister von Axarquía haben ihrerseits einen Brief an den Präsidenten der Junta de Andalucía, Juanma Moreno, geschickt, in dem sie vor dem «schwerwiegenden Defizit im öffentlichen Verkehr» warnen und sich besorgt zeigen über «die drastische Kürzung des Budgets für die Förderung der Rosinen von Málaga«, die schließlich landwirtschaftliches Weltkulturerbe seien.

Das Schreiben wurde von den Bürgermeistern von Almáchar, Totalán, El Borge, Iznate, Macharaviaya, Viñuela und Benamargosa unterzeichnet. In Bezug auf die öffentlichen Verkehrsmittel weisen sie darauf hin, dass «die Entfernung, die viele unserer Gemeinden von Vélez-Málaga, der Provinzhauptstadt und dem Sitz des Referenzkrankenhauses, trennt, eine zusätzliche Schwierigkeit darstellt. Wenn wir die Möglichkeit hätten, die Gemeinden der Axarquía in den Verkehrsverbund einzubeziehen, würden sich die Fahrzeiten verkürzen, Kosten eingespart werden und letztlich eine gerechte und gleichberechtigte Mobilität für alle Bürger der Region gewährleistet werden», erklären sie in dem Schreiben.

Forderung nach Kreisverkehr

Die Bürgermeister von Almáchar, Antonio Yuste, und El Borge, Raúl Vallejo, sowie der PSOE-Abgeordnete und Bürgermeister von La Viñuela, José Juan Jiménez, und der Organisationssekretär der PSOE in Málaga und Provinzabgeordnete, José Bernal, forderten dieser Tage zudem den «dringenden» Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Cinco Puentes, zu dem sich die Provinzverwaltung 2013 verpflichtet habe und der immer noch nicht fertiggestellt sei, obwohl es sich um einen gefährlichen Verkehrspunkt mit schlechter Sicht handele.

Yuste erinnerte daran, dass «die sozialistische Fraktion 2013 einen Antrag auf einen Kreisverkehr an diesem Kilometerpunkt gestellt hat». «Dieser Antrag wurde an die Diputación von Málaga herangetragen und abgelehnt. Jahre später hat unser Kollege José Juan Jiménez diesen Antrag erneut in die Diputación eingebracht und das Engagement ist immer noch gleich null», sagte er. Yuste betonte, dass «dieser Kreisverkehr nicht vom Bürgermeister von Almáchar oder dem Bürgermeister von El Borge benötigt wird, sondern eine Forderung unserer Bürger ist». «Mit einer minimalen Investition könnten wir einen Kreisverkehr bauen, der die Verkehrssicherheit und den Verkehr für alle Dörfer verbessern würde», sagte er.

Schließlich erinnerte der Organisationssekretär der PSOE in Málaga und Provinzabgeordnete José Bernal daran, dass es in der Provinz «1.200 Kilometer Regionalstraßen gibt, die für die Verbindung des Landesinneren mit der Küste unerlässlich sind und für die kein einziger Euro in den Haushalten der andalusischen Regierung zur Verfügung steht». Er prangerte an, die Partido Popular habe «die Axarquía aufgegeben» und wies darauf hin, dass «die Straßen, die das Landesinnere mit der Küste verbinden, unter ständigen Staus leiden und das Fehlen regionaler Investitionen die Probleme auf der A-7 noch verschlimmert». Bernal schloss mit der Feststellung, dass «die PP, anstatt Unterschriften für die A-7 zu sammeln, sich darauf konzentrieren sollte, ihre Kompetenzen zu erfüllen und in regionale Straßen zu investieren, um ein Straßennetz in gutem Zustand in der gesamten Provinz zu gewährleisten».