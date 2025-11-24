Großes Transparent fordert eine dritte Fahrspur auf der Umgehungsstraße Rincón-Málaga

Ignacio Lillo Rincón de la Victoria Montag, 24. November 2025 Teilen

Die Bürger, die von den täglichen Staus auf der A-7 in Rincón de la Victoria betroffen sind, um nach Málaga zu gelangen, beginnen, sich angesichts der Untätigkeit der Zentralregierung zu organisieren, um ihre Mobilitätsprobleme auf der Straße zu lösen.

In diesem Fall geht es einer Gruppe von Bürgern darum, das Verkehrsministerium dazu zu bewegen, eine dritte Fahrspur auf der A-7 zu bauen, die durch die Gemeinde Rincon führt und derzeit nur über zwei Fahrspuren verfügt, was für den gesamten Verkehr eindeutig zu wenig ist. Zu diesem Zweck haben Personen, die sich nicht zu erkennen gegeben haben, an diesem Wochenende ein großes Transparent an einer der Überführungen der Autobahn angebracht, auf dem zu lesen ist: «Dritte Spur jetzt!

Dies ist eine der Optionen, die in der vom Ministerium in Auftrag gegebenen Studie in Betracht gezogen werden, um mehr Kapazität für diesen schwarzen Fleck im Großraum Málaga zu schaffen. Die Studie, die kurz vor dem Abschluss steht, bewertet neben anderen möglichen Lösungen auch die Möglichkeit, eine zusätzliche Umgehungsstraße für das östlich der Stadt Málaga einzurichten, so wie es im Westen zwischen der Provinzhauptstadt und Torremolinos bereits eine gibt.

Diese Aktion fällt zeitlich mit der Petition zusammen, die betroffene Bürger auf der Plattform Change.org gestartet haben, in der die dritte Fahrspur gefordert wird und die bereits mehr als 6.000 Unterschriften hat (Stand: 10 Uhr Montagmorgen).

«Schließen wir uns zusammen, um die spanische Regierung aufzufordern, diese dritte Fahrspur zwischen Velez-Malaga und Rincon de la Victoria in Richtung Malaga einzurichten, um Staus und Verkehrsbehinderungen ein Ende zu setzen, unterschreiben Sie und helfen Sie, diese Petition den Behörden zu überbringen, damit sie sofort handeln», heißt es in der Petition.