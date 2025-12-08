Doppelte Rettung in Frigiliana: eine Frau und ein Mann bei Unfällen in den Bergen verletzt

Eugenio Cabezas Frigiliana Montag, 8. Dezember 2025 Teilen

Am Sonntag mussten in Frigiliana zwei Wanderer bei zwei separaten Einsätzen auf verschiedenen Routen in der Gemeinde gerettet werden, wie Quellen der Rettungsdienste gegenüber SUR bestätigten. Der Feiertag hat die Guardia Civil, die Feuerwehr, die örtliche Polizei und die Gesundheitsdienste gezwungen, angesichts zweier schwerer Stürze in schwer zugänglichen Gebieten tätig zu werden.

Die erste Warnung kam gegen 13 Uhr, als eine 58-jährige Spanierin aus Guadalajara bei einer Wanderung in der Gegend zwischen Pozo Lizar und Pozo de Batán, in der Nähe des Flusses Higuerón, einen Schien- und Wadenbeinbruch am linken Bein erlitt. Die Wanderin war in Begleitung eines Mannes, als sie das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte, ohne weitergehen zu können.

Die Bergrettungseinheit GREIM der Guardia Civil wurde in das Gebiet entsandt. Die Beamten der Guardia Civil brachten die Frau an einen sicheren Ort, wo sie auch von Mitgliedern der Ortspolizei Frigiliana und einem Krankenwagen betreut wurde. Nach einer ersten Untersuchung wurde die Frau fixiert und an einen zugänglichen Ort gebracht, um sie anschließend in das Hospital Comarcal de la Axarquía in Torre del Mar zu bringen.

Stunden später, am Abend, gegen 19 Uhr, wurde ein zweiter Einsatz auf der Strecke des Cahorros del río Higuerón ausgelöst. Diesmal handelte es sich bei dem Verletzten um einen 70-jährigen Mann niederländischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in Torrox, der einen Sturz aus einer Höhe von 1,5 Metern erlitt, der eine Hüftfraktur zur Folge hatte.

Der Einsatz wurde von Mitgliedern der Feuerwehr der Provinz (CPB) koordiniert, denen es zusammen mit der Guardia Civil und der örtlichen Polizei gelang, den Wanderer zu stabilisieren und in einen Krankenwagen zu bringen, der ihn medizinisch versorgte. «Es handelt sich um ein an Wochenenden stark frequentiertes Gebiet, und Stürze ereignen sich häufig in engen Passagen oder an steilen Hängen», heißt es aus der Gemeinde.

Beide Unfälle ereigneten sich auf Strecken, die zu dieser Jahreszeit bei Wanderern sehr beliebt sind. Das Rathaus und die Rettungsdienste erinnern uns daran, dass äußerste Vorsicht geboten ist, insbesondere an steilen Hängen und in steilem Gelände.