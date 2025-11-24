Neue Straße und Kreisel sollen Verkehr im Zentrum von Nerja entlasten

In diesem Bereich sollen die neue Straße und der Kreisverkehr an der Avenida de Pescia gebaut werden.

Die Stadtverwaltung von Nerja treibt die Verfahren zur Entwicklung des Gebiets um das Grundstück, auf dem seit Sommer 2024 das neue Gesundheitszentrum gebaut wird, weiter voran. Geplant sind außerdem eine neue Tiefgarage mit 847 Stellplätzen und ein Verkehrsknotenpunkt. Ein Schlüsselelement ist eine neue Straße, die den bestehenden Kreisverkehr an der Calle Ingenio und Puente Viejo mit einem zweiten, an der alten Nationalstraße N-340 (Avenida de Pescia) geplanten Kreisverkehr verbinden wird.

Zu diesem Zweck hat der Gemeinderat das aktualisierte Bebauungskonzept für das Hauptstraßennetz AA-24, bekannt als „Vial del Matadero«, mit einem Grundbudget von 1.022.452 € genehmigt. Die Finanzierung erfolgt aus städtischen Mitteln, nachdem die Gebietsplanungskommission von Málaga dem Projekt zugestimmt hat.

Die neue Allee wird den Namen des ehemaligen sozialistischen Bürgermeisters Gabriel Broncano tragen, der zwischen 1987 und 1995 regierte

Das Projekt sieht den Bau einer neuen Allee vor, die den Kreisverkehr am Ende der Straßen Ingenio und Puente Viejo, neben den Grundstücken für das neue Gesundheitszentrum und das zukünftige Parkhaus, mit der Avenida Pescia verbinden soll.

Der Bürgermeister von Nerja, José Alberto Armijo (PP), hat in einer Erklärung seine «Genugtuung» über die endgültige Genehmigung dieses Projekts zum Ausdruck gebracht und darauf hingewiesen, dass der Bau der neuen Allee, die nach dem ehemaligen sozialistischen Bürgermeister Gabriel Broncano benannt wird, der zwischen 1987 und 1995 regierte, den Verkehr in der Calle San Miguel entlasten und zu einem reibungsloseren und sichereren Verkehrsfluss beitragen wird.

Verkehr in beide Richtungen

Er betonte auch, dass diese Maßnahme «Teil der kommunalen Strategie zur Modernisierung und Verstärkung der Straßeninfrastruktur ist, die den Zugang zu neuen öffentlichen Einrichtungen wie dem Gesundheitszentrum begünstigt.

Der Stadtrat für Infrastrukturen, Alberto Tomé (PP), wies darauf hin, dass das Projekt die Verbreiterung der Fahrbahn in der Calle Chíllar, in der sich das Zentrum für soziale Dienste befindet, vorsieht, um sie für den Verkehr in beide Richtungen zu öffnen. Er betonte auch, dass die neue Straße alle notwendigen Infrastrukturen und Dienstleistungen wie Bürgersteige, Straßenbeleuchtung, Wasserversorgung und Regenwassernetz enthalten wird.

Nach der endgültigen Genehmigung werden die Verwaltungsverfahren zur Genehmigung der Ausschreibung der Arbeiten, die zwölf Monate in Anspruch nehmen werden, eingeleitet. Die PP-Regierungsmannschaft hat jedoch noch keinen Zeitrahmen für die Umsetzung der Arbeiten genannt.