Vélez-Málaga führt Arbeiten zur Verbesserung der Zugänglichkeit für 718.740 Euro durch

Der Stadtrat für Infrastruktur von Vélez-Málaga, Jesús María Claros (PP), kündigte eine Investition von mehr als 700.000 Euro an, um eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Zugänglichkeit in der Gemeinde durchzuführen. Im Zuge der Arbeiten sollen öffentliche Räume und Mobiliar renoviert und architektonische Barrieren beseitigt werden. Das Projekt beinhaltet Arbeiten an Bürgersteigen und Gehwegen an verschiedenen Orten, die in naher Zukunft geplant sind.

Der zuständige Stadtrat hat in einer Erklärung eine Reihe von Maßnahmen aufgeschlüsselt, die im Rahmen des Programms zur Förderung der Beschäftigung auf dem Land (PFEA) ausgeführt werden sollen. «Mit diesem Projekt definieren wir eine Reihe wichtiger Interventionen, allesamt sehr notwendige Arbeiten zur Restaurierung des Belags der Bürgersteige in zentral gelegenen Straßen , die Eigentum des Rathauses sind.

Standorte

«Das Leben unserer Bürger komfortabler, sicherer und funktionaler zu machen, ist eine unserer wichtigsten Prioritäten«, betonte der Stadtrat für Infrastruktur und listet eine Reihe von Restaurierungs- und Verschönerungsarbeiten in verschiedenen Teilen der Gemeinde auf.

Die Arbeiten umfassen die Gebiete Calle Montaño (Chilches), Calle Los Íberos (Los Íberos), Paraíso del Sol (Benajarafe), Calle Ruta de los Bandoleros und Calle Copo (Torre del Mar) sowie Huerto Vicario, Tenerías und Avenida de Las Naciones (Vélez-Málaga).

Im Rahmen der Stadtentwicklungsprojekte werden 48 Gesellen und 236 Arbeiter eingestellt

Das Projekt sieht Maßnahmen an Infrastrukturen und Ausstattung in Höhe von 718.741 Euro vor, die durch das oben genannte Förderprogramm PFEA finanziert werden.

Der subventionierte Anteil für die Arbeit beträgt 471.496 Euro, 235.886 Euro werden für Material und Maschinen aufgewendet und 11.359 Euro steuert die Gemeinde bei. An den genannten Standorten werden Arbeiten auf insgesamt 2.500 Quadratmetern ausgeführt, für die 48 Gesellen und 236 Arbeiter eingestellt werden.

Asphaltierungsplan

Zudem kündigte der Stadtrat eine neue Entwicklung im Bereich der Infrastrukturen und Einrichtungen an und stellte die Maßnahmen vor, die in der Gemeinde im Hinblick auf die Asphaltierung von Straßen durchgeführt werden sollen, ein umfassendes Projekt, das als wichtigste Neuerung eine Erhöhung der wirtschaftlichen Aufwendungen vorsieht. So wird der neue Asphaltierungsplan mit einem Budget von 278.069 Euro durchgeführt, ein Betrag, der deutlich höher ist als in den Vorjahren, wo er rund 90.000 Euro betrug. Die etwaige Ausführungszeit wird auf einen Monat festgelegt, bei einer Gesamtfläche von mehr als 20.000 Quadratmetern.

Zunächst werden 11 erhöhte Fußgängerüberwege in Vélez-Málaga und Torre del Mar angelegt, um den Verkehr zu beruhigen. Außerdem werden im Stadtzentrum die Straßen Calle Tenería, Vidriales, San Telmo und José de Ribera gepflastert; es werden Arbeiten an der CN-340a und am Rio Lagos durchgeführt; in Torre del Mar werden Arbeiten an der Toré Toré und der Avenida de Colón ausgeführt; es sind Pflasterarbeiten in der Calle Jacaranda (Chilches), Paraíso del Sol (Benajarafe), Camelias (Almayate) und Sierra Nevada (Caleta de Vélez) geplant, sowie auf den Abschnitten von Almayate nach Cajiz, auf der Calle Ribera (Richtung Toscanos) und Cañada del Capitán; und schließlich in der Calle Lomilla und der Calle Pajuelo in Cajiz und am Playa Linda in Benajarafe.

Verbesserung der Beschilderung

Ferner wird das Rathaus von Velez-Malaga mehr als 196.000 Euro für Straßenmarkierungen und die Verbesserung der Beschilderung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in der Gemeinde bereitstellen. Das Projekt ist ebenfalls Teil des PFEA-Programms für das Jahr 2025. Die Arbeiten, für die 12 Gesellen und 68 Arbeiter benötigt werden, werden sechs Monate in Anspruch nehmen.

Der Stadtrat für Infrastruktur, Jesús María Claros, und der Stadtrat für Mobilität, Celestino Rivas, stellten alle Einzelheiten des Plans vor, «der in Kürze beginnen wird und eine effiziente und bedeutende Verbesserung der Sicherheit in der Gemeinde bedeutet», so Claros. Das Gesamtbudget beträgt 196.451 Euro. Davon sind 128.897 Euro subventioniert und werden für die Bezahlung der Arbeitskräfte verwendet, während 3.106 Euro dem kommunalen Beitrag entsprechen. Der Gesamtbetrag für Material und Maschinen beläuft sich auf 64.448 Euro. «Dies ist ein bedeutender Betrag, mit dem die Straßenbeschilderung verbessert wird, sowohl für Fahrbahnmarkierungen und Parkplätze als auch für Fußgängerüberwege und Zebrastreifen, um nur einige zu nennen», sagte Claros.

Der «umfassende» Plan betrifft mehr als 80 Straßen, «um den Bedürfnissen in allen Bereichen gerecht zu werden»

Laut dem Stadtrat für Infrastruktur wird der «umfassende und sorgfältige» Plan in mehr als 80 Straßen Anwendung finden, «um den bestehenden Bedürfnissen in allen Ortsteilen gerecht zu werden».

Der Stadtrat für Mobilität bewertete das Projekt als «sehr positiv», «da es zweifellos die Verkehrssicherheit in der Gemeinde verbessern wird. Es werden leider eine Menge Schäden verzeichnet. Im Laufe der Zeit verschlechtern sich die Schilder oder sind schwer zu erkennen, und das erfordert eine Investition», kommentierte Rivas.