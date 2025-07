Eroski eröffnet am Burriana-Strand sein erstes Geschäft in Nerja

Das neu eröffnete Geschäft an der Promenade am Burriana-Strand in Nerja.

EUGENIO CABEZAS NERJA. Freitag, 11. April 2025

Die Supermarktkette Eroski hat an der Strandpromenade von Burriana ein neues Franchise-Geschäft eröffnet – das erste des Unternehmens in Nerja. Das Geschäft namens Eroski City bietet «einen persönlichen Kundenservice, ein starkes Engagement für lokale und frische Produkte der Saison, die Förderung einer gesunden Ernährung sowie neue Sparmöglichkeiten beim täglichen Einkauf», heißt es in der Mitteilung der baskischen Genossenschaft, die zur Mondragón-Gruppe gehört. Der neue Eroski-Supermarkt, in dem sechs Mitarbeiter beschäftigt sind, bietet auf 80 Quadratmetern eine breite Palette mit Marken führender Hersteller, Eigenmarken und Produkten lokaler Erzeuger. Außerdem gibt es eine große Auswahl an frischen Lebensmitteln, vor allem saisonales Obst und Gemüse aus der Region, und ein breites Sortiment an Bioprodukten. Auch frische Backwaren sind erhältlich. Laut Eroski wird es jeden Monat Angebote und Aktionen geben, um die Kunden zum Sparen anzuregen.

Nach Angaben des Unternehmens, das seinen Sitz im baskischen Elorrio hat, eröffnete Eroski im Jahr 2024 53 Franchisebetriebe mit einer Gesamtinvestition von über acht Millionen Euro und der Schaffung von 333 Arbeitsplätzen.

54 neue Franchisen

Eroski behält das Tempo der Franchise-Eröffnungen mit mehr als 300 in den letzten fünf Jahren bei. Für 2025 plant das Unternehmen 54 neue Franchisen und setzt damit den Ausbau seines Netzes mit Fokus auf Katalonien, das Baskenland, Andalusien, Madrid, Kastilien-La Mancha, die Balearen, Galicien und Levante fort.