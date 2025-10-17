Gelungene Polizeiaktion in Torre del Mar: Selbstmordkandidat fiel auf weiche Matratzen

María José Díaz Alcalá/SDA Vélez-Málaga Freitag, 17. Oktober 2025 | Actualizado 18:56h. Teilen

Heldenhaftes Eingreifen an diesem Freitag durch zwei Beamte der Nationalpolizei, die 20 Minuten lang einen 31-jährigen Mann festgehalten haben, der in Torre del Mar aus einem zweiten Stock gesprungen war. Das Eingreifen der Beamten ermöglichte es den Nachbarn, Matratzen zu platzieren, so dass der Sturz abgefedert wurde und der Mann überlebte.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen gegen sieben Uhr, als beim Servicio de Emergencias 112 Andalucía mehrere Anrufe eingingen, in denen vor einem aufgebrachten Mann in einem Haus in Torre del Mar gewarnt wurde; einer der Anrufer berichtete auch, dass die Person sich von seinem Balkon stürzen wollte.

Die Koordinierungsstelle mobilisierte lokale und nationale Polizeibeamte, die Feuerwehr und die medizinischen Dienste. Bei ihrem Eintreffen fanden die Beamten einen sehr aufgewühlten Mann vor, der vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dies hat das Hauptkommissariat der Nationalpolizei der Provinz in Málaga mitgeteilt.

Wie der Mann sich von den Beamten losreißen und springen konnte - darüber machte die Polizei keine Angaben. Wie dem auch sei: Die Matratzen lagen nach Polizeiangaben schon am Boden vor dem Balkon und retteten dem verwirrten Mann das Leben.

Die Ärzte versorgten den Mann nach seinem Sturz und brachten ihn in das Hospital Comarcal de la Axarquía, wo er sich inzwischen erholt und keine Lebensgefahr besteht. Die Beamten der Nationalpolizei, die ihm zu Hilfe kamen, erlitten Risse im Handgelenk bzw. im Unterarm.