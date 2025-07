Hallenbad und neue Sporthalle in Torrox Costa geplant

Eugenio Cabezas Torrox Dienstag, 15. April 2025 Compartir

Torrox will seine Infrastruktur für Sport weiter verbessern. Kurz vor der Einweihung des neuen Fußballplatzes im Küstenstadtteil El Morche hat sich die PP-Regierungsmannschaft im Rathaus von Torrox mit ihrer absoluten Mehrheit bereits zwei neue Projekte verabschiedet: eine zweite Sporthalle und ein Hallenbad für Torrox Costa. Sportstadtrat José Manuel Fernández erklärte, dass die Gemeinde daran arbeite, zusätzliche Grundstücke für diese neuen Sporteinrichtungen zu erhalten, um mit der Entwicklung der Projekte zu beginnen.

Entstehen sollen beide Sportanlagen in der Urbanisation La Charca nördlich der N-340 an der Grenze zwischen Torrox Costa und El Morche auf einem Privatgrundstück, über das das Rathaus versucht, eine Einigung mit den Eigentümern zu erzielen. Zu diesem Zweck arbeitet die Gemeinderegierung an einer der Änderung des städtischen Flächennutzungsplans, wie Quellen der Gemeinde der Zeitung SUR mitteilten.

Am vergangenen Freitag präsentierten Bürgermeister Óscar Medina und Sportstatrat José Manuel Fernández eine neue Broschüre, die als Führer oder Leitfaden für Sporteinrichtungen der Stadt dienen soll.

In dem Führer, den es auch als PDF auf der Seite des Sportamts von Torrox gibt, sind mehr als zwanzig Einrichtungen und Plätze für die Ausübung von Sportarten wie Fußball, Basketball, Handball, Schwimmen, Tennis, Paddle-Tennis, Schlittschuhlaufen, Volleyball, Karate, Gymnastik, Bogenschießen und Petanque sowie deren Öffnungszeiten sowie sämtliche Sportveranstaltungen des Jahres aufgeführt.