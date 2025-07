Investoren kaufen ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert in Vélez-Málaga um es als Hotel zu renovieren

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Dienstag, 1. Juli 2025 Compartir

Die Wiederbelebung des historischen Zentrums von Vélez-Málaga ist seit Jahrzehnten eine ungelöste Frage. Im Mai 2023 war es eines der Hauptthemen der Wahlprogramme aller Parteien. Das aktuelle Regierungsteam von PP und GIPMTM im Rathaus hat seine Reaktivierung mit öffentlichen Projekten vorgeschlagen, die Initiativen privater Investoren begünstigen.

Obwohl die PP in ihrem letzten Wahlprogramm den Erwerb der emblematischen Casa Bascán für kulturelle Zwecke vorsah, wurde dieses historische Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, das nach dem derzeitigen Flächenordnungsplan architektonisch geschützt ist, von einem Unternehmen aus Málaga erworben, das beabsichtigt, das Gebäude vollständig umzugestalten, zu sanieren und als Hotel wiederzueröffnen.

Es handelt sich um ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert mit einem Innenhof mit zwölf Säulen im Herzen des Stadtzentrums

Dies wurde Sur aus Quellen der Familie Pareja bestätigt, die aus Gründen der Vertraulichkeit keine weiteren Einzelheiten über die Identität der Käufer oder den Betrag, den sie für die Immobilie erhalten haben, bekannt gaben. Sie erklärten jedoch, dass das Projekt des Unternehmens aus Málaga darin besteht, das Gebäude vollständig zu renovieren und in ein Hotel und Restaurant umzuwandeln. Die geplante Investition und der von den neuen Eigentümern in Betracht gezogene Zeitrahmen konnte nicht genannt werden.

Die Casa Bascán ist ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert mit einem offenen Innenhof mit zwölf Säulen im Herzen des historischen Viertels. Das Gebäude ist im Rahmen der aktuellen Stadtplanung vollständig geschützt. Das Herrenhaus befindet sich in der Straße Lope de Vega. Der Name Casa de Bascán rührt daher, dass es das Wohnhaus von José Bascán Martín (1851-1925) war, der Bürgermeister der Stadt und Beauftragter der Provinz für den Bezirk dieser Gemeinde und für Torrox war. Im Laufe des letzten Jahrhunderts wurde es als Gymnasium und zuletzt als Holzlager genutzt. Die Familie Pareja erwarb das Anwesen im Jahr 1962.

Chinesische Investmentgruppe

Obwohl das Rathaus in früheren Legislaturperioden Interesse am Erwerb des Anwesens zeigte, kam es nie dazu, dass die Regierungsteams mit den Eigentümern verhandelten. Im Jahr 2016 zeigte eine chinesische Investmentgruppe Interesse am Erwerb. Die Casa Bascán befindet sich in unmittelbarer Nähe des alten Theaters Lope de Vega, das sich seit 2014 im Besitz des Rathauses befindet und mit einer Investition von 7,2 Millionen saniert wird. Die Hauptfassade der Casa Bascán blickt auf die Calle Lope de Vega während die hintere Fassade auf die Calle Concepción blickt.

Im Inneren des Hauses fällt sogleich die Kassettendecke auf, auf der 131 Davidsterne abgebildet sind. Durch das Portal gelangt man direkt in den Innenhof, der ein wesentliches Element des Gebäudes darstellt. Es handelt sich um einen quadratischen Innenhof mit zwölf dorischen Säulen in einem einzigen Körper. Er besitzt eine untere Galerie mit einer getäfelten Decke. Die obere Galerie ist von zwölf Fenstern gesäumt. Das Gebäude, das sich in einem verfallenen Zustand befindet, auch wenn es noch keine Ruine ist, hat eine bebaute Fläche von 1.505 Quadratmetern, und das Grundstück, auf dem es steht, ist 905 Quadratmeter groß.

«Ich habe gerade eine wundervolle Nachricht erhalten! Ein Unternehmer hat die Übernahme abgeschlossen» Jesús Lupiáñez Bürgermeister von Vélez-Málaga

Bürgermeister Jesús Lupiáñez bekundete seine «Zufriedenheit» mit dieser Immobilienoperation. «Ich habe in diesem Moment eine großartige Nachricht erhalten! Ein Geschäftsmann hat soeben den Erwerb eines unserer emblematischen Gebäude im historischen Zentrum abgeschlossen, das er in ein bedeutendes Hotel- und Restaurantgebäude umwandeln wird», teilte er in den sozialen Netzwerken mit.

Der Unternehmerverband von Vélez-Málaga (ACEV) begrüßte die Immobilientransaktion «für ein spannendes Hotelprojekt». «Dies bietet eine große Chance, das historische Zentrum zu beleben, unser architektonisches Erbe aufzuwerten und zur wirtschaftlichen und touristischen Entwicklung von Vélez-Málaga beizutragen», äußerte sich ACEV und hob hervor, dass die Sanierung des historischen Zentrums «eine der ersten Forderungen des Verbandes war».