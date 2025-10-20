Leiche aus dem Meer zwischen den Provinzen Málaga und Granada geborgen

María José Díaz Alcalá Nerja Montag, 20. Oktober 2025 Teilen

Die Leiche einer noch nicht identifizierten Person ist am Sonntag an der Grenze zwischen den Provinzen Granada und Málaga gefunden worden, genauer gesagt zwischen Almuñécar und Maro-Cerro Gordo (Nerja), gefunden, wie verschiedene von dieser Zeitung befragte Quellen berichten.

Der Fund ereignete sich gegen 19.30 Uhr, als der Notruf 112 Andalusien einen Anruf erhielt, in dem auf eine Leiche hingewiesen wurde, die etwa 500 Meter vom Ufer entfernt im Meer trieb. Die Koordinierungsstelle mobilisierte sofort das Gesundheitsnotfallzentrum 061 sowie Mitglieder der Guardia Civil, der Nationalpolizei und der Seenotrettung.

Die Fachleute der Seenotrettung Salvamento Marítimo bargen den Leichnam und brachten ihn zum Hafen, wo er abtransportiert und in das Institut für Rechtsmedizin (IML) in Málaga gebracht wurde.

Die Guardia Civil hat ihrerseits die Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls übernommen. Bisher wurden jedoch keine weiteren Informationen über die Umstände dieses Ereignisses oder über den Verstorbenen, dessen Leiche sich in einem fortgeschrittenen Zustand der Verwesung befand, veröffentlicht.